Radiografía de las alianzas de Milei en el Congreso: el aporte de cada gobernador

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consiguió que el bloque de La Libertad Avanza se convierta virtualmente en primera minoría . Este viernes se oficializaron dos nuevos pases que dejó a los violetas en 93 escaños y, con el quiebre de Unión por la Patria a la vuelta de la esquina, quedan a un paso de ser el más numeroso del recinto.

Las nuevas incorporaciones fueron de Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. Ambos se habían convertido en el target del oficialismo una vez que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consiguiera pasar a 7 diputados del PRO al bloque que conduce Gabriel Bornoroni. Se sumaron también, recientemente, los radicales de Liga del Interior -conocidos como “peluca”-.

La santafesina que oficializó su adhesión a la bancada violeta esta tarde ya se había ido del bloque de Cristian Ritondo tiempo atrás junto a Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, producto de internas por las alianzas electorales. A su par se le vence la banca este año y Razzini era un target asegurado para LLA, que desde que ganó las elecciones se obsesionó con pescar a los diputados aislados aliados para conseguir mayor número.

“Ella tiene convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las PyMes y las empresas necesitan “, festejó Bullrich al compartir la noticia de la adhesión de la diputada, artífice del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) desde el 2021. Se trata de una red integrada por profesionales y asesores para brindar asistencia a empresarios que sufren bloqueos extorsivos por sindicatos .

Bienvenida, Verónica Razzini (@RazziniVeronica)!



El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo y tu llegada suma trabajo, mirada productiva y compromiso para seguir acompañando los cambios que necesitan las pymes y las empresas del país. pic.twitter.com/nqB4NbhDVu — Martin Menem (@MenemMartin) November 28, 2025

El pase de Bongiovanni era esperado por el bloque libertario ya que el abogado se define como “liberal desde siempre” y es sobrino de Gerardo Bongiovanni, fundador de la Fundación Libertad, una organización empresarial que se convirtió en uno de los thinks thanks liberales más influyentes.

“Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso ” señaló Bongiovanni.

Con estas dos últimas adhesiones, LLA pasó a conformarse por 93 diputados “puros” -es decir, sin contar con los aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales-. Del otro lado, la bancada de Germán Martínez mantiene 96 escaños, pero en el Congreso se frotan las manos a la espera del anunciado quiebre del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Como contó este medio, este jueves se reunió un grupo de mandatarios provinciales que esperan conformar un bloque o interbloque federal aliado de Milei. Jalil así se sumaría al tucumano Osvaldo Jaldo, quien inauguró el “peronismo violeta” hace dos años el bloque Independencia. Se espera que a ese conglomerado de gobernadores también se sume Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

El catamarqueño Jalil, con Adorni y Santilli.

El pase de los 4 diputados de Jalil está asegurado y UP quedaría entonces con 92, a uno de LLA. No obstante, el golpe más fuerte sería que a ese grupo también se sume el santiagueño Gerardo Zamora, que maneja 7 diputados en la bancada peronista y está en conversaciones para irse.

Desde San José 1111 la consigna fue clara: hacer todo lo posible para mantener al bloque unido, al menos hasta marzo del año que viene . Sin embargo, el objetivo parece desdibujarse a medida que las provincias vieron una oportunidad para unir sus intereses y terminar con la polarización en el hemiciclo del Congreso. La definición la esperan para el próximo lunes.

En el sector de Jalil, Jaldo, Saénz, Passalaqcua, Figueroa y Zamora también caen los exlibertarios del MID y Coherencia, que sondean todas las alternativas posibles antes reconciliarse con Menem y buscan en qué sector encajar para sumar fuerzas. Lo cierto es que a todos les compete ese reordenamiento ya que juntarían peso para exigir lugares en las comisiones.

Pero además de los órganos de trabajo legislativo, no es menor que el Gobierno consiguió dejar vacantes los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN). Pese a que el peronismo intentó acordar con Encuentro Federal para apurar designaciones antes del recambio legislativo, ahora el oficialismo contará con respaldo para negociar los lugares.

Lo mismo piensan los gobernadores , ya que empezaron a haber movimientos en Salta y Saénz, por caso, busca imponer a Pamela Calletti, diputada de Innovación Federal, como auditora general. La parálisis en todos los nombramientos, con un mejor número entre los actores aliados, podrían destrabar organismos clave.

Lule Menem, Karina Milei y Gustavo Sáenz en Casa Rosada

En tanto, Provincias Unidas todavía sufre su propia interna. Se trata del bloque que reúne a Chubut, Córdoba, Jujuy y posiblemente también Santa Cruz. La idea es que ese espacio junte a los residuos de Encuentro Federal y Democracia Para Siempre, los radicales díscolos, mientras que la propia UCR se debate su liderazgo -el mendocino Alfredo Cornejo, por caso, quiere revivir un bloque radical único-.

Pero esta última semana estalló la interna con Miguel Ángel Pichetto, actual jefe de la bancada de EF, ya que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quiere que Gisela Scaglia, diputada electa y actual vicegobernadora, reemplace a Pichetto como presidente.