La Libertad Avanza (LLA) presentó un plan con un objetivo claro: comenzar a allanar el camino para que la Argentina deje de ser el país “más gravoso del mundo” y ofrecer un entorno que permita a las empresas competir en condiciones más favorables. La semana pasada, el oficialismo anunció un plan para eliminar 138 tasas municipales y reducir otras 122 en 116 municipios de la provincia de Buenos Aires. La intención del espacio es llevar cada una de las propuestas a los concejos deliberantes donde tiene representación. De acuerdo a los especialistas en tributación consultados, el mayor inconveniente de las tasas municipales es su falta de contraprestación real; es decir, cuando el municipio cobra por un servicio que jamás presta o que es tan genérico que no es divisible para el contribuyente. Quien lleva adelante el proyecto para eliminar y reducir tasas municipales en territorio bonaerense es Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en Buenos Aires. “Nos interesa la discusión pública y que se deje de cobrar tasas que no tienen ninguna prestación. A diferencia de los impuestos, la tasa sí o sí tiene que tener una contraprestación y no la están teniendo. Pasa por abajo del radar y la gente paga y se queja constantemente de que hay una carga impositiva muy grande sobre ellos”, señalaron a El Cronista fuentes del círculo de Pareja. El objetivo de esta iniciativa es dejar al descubierto a los municipios cuya presión fiscal se ve agravada por tasas municipales que, en la práctica, carecen de una contraprestación real. En el seno del diputado nacional citan algunos ejemplos: la “tasa Covid” en la municipalidad de Morón, la tasa por el “movimiento de ganado” que se cobra en Carlos Tejedor o la tasa por la “desinfección del transporte público” (inclusive taxis, autobuses o transporte de personas con discapacidad) que se aplica en Cañuelas. “En la misma línea que el presidente Javier Milei está trabajando a nivel nacional para hacer todas las rebajas impositivas que se pueda, lo mismo queremos llevar adelante a nivel municipal”, subrayan. No es la primera medida que impulsa el Gobierno para exponer a los municipios. Hace algunos meses, el Ministerio de Economía puso a disposición de los contribuyentes el “Portal de Transparencia Tributaria Municipal”, una herramienta que permite identificar las bases imponibles y alícuotas aplicables, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones. Además, el Ejecutivo sumó hace escasos días una nueva función: los argentinos podrán denunciar las tasas municipales que consideren “irregulares”. La iniciativa ya encontró su primer escollo. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Blanco, salió a rechazarla. “Pese a lo que pretende instalar La Libertad Avanza, estas tasas no implican un lastre sobre la rentabilidad de las firmas privadas. Por el contrario, son los impuestos nacionales los causantes de la mayor carga tributaria de los sectores productivos en nuestro país”, aseguró en X. Pero desde La Libertad Avanza no darán el brazo a torcer: “Queremos quitarle el pie de encima al sistema productivo de la provincia de Buenos Aires, que está castigado por las tasas municipales. Los mismos municipios se quejan porque la Provincia no coparticipa como corresponde". Especialistas en tributación valoran que la actual administración ponga sobre la mesa el debate de las tasas municipales. Dicen, además, que la iniciativa que está llevando a cabo Sebastián Pareja es “saludable”, pero advierten que la eliminación o reducción es la solución más concreta, sobre todo en aquellas tasas que tiene una gran incidencia en términos de recaudación. Los municipios tienen potestad para crear tributos, aunque el alcance de ese poder se encuentra restringido por normas de jerarquía superior: la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, entre otras. Su margen de maniobra es acotado, aunque eso no les quita la potestad de crear tasas. El problema es determinar cuándo una tasa es válida y en qué circunstancias puede considerarse que el servicio prestado es realmente “divisible”, es decir, que beneficia concretamente a quien lo paga. Juan Pablo Baumann, especialista en Derecho Tributario y socio del estudio PASBBA Abogados, lo define de la siguiente manera: “Un servicio divisible es aquel que se presta puntualmente al contribuyente de quien se pretende cobrar la tasa”. Si el servicio no fue efectivamente prestado, no hay causa para el pago de la tasa. En cambio, si el servicio fue prestado pero el contribuyente no se vio beneficiado (servicio divisible), se trata de “otra especie tributaria que muy probablemente sea inválida por exceder la potestad con la que cuentan los municipios”. Y si el servicio es divisible, pero el importe de la tasa excede el costo de ese servicio, ese exceso constituye, según Baumann, “una exacción ilegítima”, es decir, un cobro forzoso sin respaldo legal. El problema de fondo es que estas tasas pierden su razón de ser: en lugar de cobrar por un servicio concreto, los municipios terminan gravando la capacidad económica del contribuyente. En la práctica, funcionan como un “impuesto encubierto”. Según describió Daniel Ricardo García, especialista en Derecho Tributario y socio de LexTax Advisory, los municipios asumieron competencias que son de las provincias. “Esto generó una mayor necesidad de recaudación, que se tradujo en aumentos de tasas retributivas de servicios. La carga recae principalmente sobre las empresas, aunque también termina afectando, en menor medida, al contribuyente (alumbrado, barrido y limpieza)”, explicó. En la misma línea, Pablo Pirovano, socio fundador de PASBBA Abogados, advierte que la presión creciente sobre las tasas no solo es una falla de gestión. “La ausencia de una nueva Ley de Coparticipación obliga a los municipios a buscar recursos de forma desesperada. A eso se suma que las leyes nacionales y los pactos fiscales ya ocuparon casi todas las bases imponibles relevantes —como Ingresos Brutos o el IVA—, dejando a los municipios con un poder tributario residual", detalló. Los tres especialistas en tributación brindaron ejemplos que ilustran de qué manera algunas tasas municipales carecen de una contraprestación real. Uno de esos casos es la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que en la práctica funciona como un impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel municipal. "Suele ser el ariete principal de los municipios en términos de recaudación“, consignó Pirovano. Por su parte, el municipio de Pilar, que en diciembre del año pasado fue blanco de críticas por el aumento de la Tasa de Protección Ambiental, creó la “Tasa para el Desarrollo de la Infraestructura y Promoción del Empleo Local”. Pese a su nombre, Baumann señala que castiga a quienes más invierten, dado que su importe se incrementa cuantos más empleados tiene la empresa y cuanta más superficie ocupan sus instalaciones. Otros ejemplos son las tasas sobre los combustibles y la energía, que encarecen los costos de producción y logística de las empresas locales, y las tasas de publicidad y abasto, que afectan la libre circulación de bienes entre jurisdicciones, algo que, según Pirovano, funcionan como “aduanas internas encubiertas”. Por fuera de la provincia de Buenos Aires, García recordó el caso de la Municipalidad de Wanda, en Misiones, que en febrero de este año implementó la “Tasa Eco Turística Municipal“ sin ningún tipo de contraprestación real, afectando a los visitantes que quieren conocer las minas de piedras preciosas y semipreciosas.