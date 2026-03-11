En medio de los problemas por las tasas de morosidad que ya golpean a los sectores productivos y los proveedores y anticipan el enfriamiento de la actividad, el Gobierno salió a ofrecer créditos con UVA y tasas fijas para el sector agropecuario y ganadero. El Gobierno nacional impulsó desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) herramientas financieras para el sector ganadero y la industria agroalimentaria para “mejorar la productividad, ampliar la capacidad de procesamiento y fortalecer las exportaciones del sector luego del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos”. Las líneas del BICE, dependiente del Ministerio de Economía, se dividen ente los insumos y el capital de trabajo. Una línea para el sector ganadero implica la ampliación de los créditos en valor producto, para compra de vaquillonas y retención de terneras. Servirán a financiar el capital de trabajo y acompañan todo el ciclo productivo, desde la compra hasta la comercialización del animal, para impulsar el rendimiento productivo, con más kilos por animal y por hectárea. El monto máximo es de $800 millones por productor/empresa, las cuotas se fijan en novillos y se abonan en pesos con un financiamiento en UVA y tasa fija del 8% anual por hasta tres años. Este crédito busca asistir a la expansión necesaria de la producción para alcanzar al cupo de carne de 100.000 toneladas acordadas con Estados Unidos. Desde el sector estiman pérdidas de ganado que llevan más de tres años y con la faena con 20 caídas interanuales consecutivas. La segunda línea financia proyectos en inversión en pesos y dólares para modernización industrial y el aumento de la capacidad productiva de pymes y grandes empresas agroalimentarias. El plazo es de hasta 10 años con una tasa TAMAR de 4% para pymes y de más del 6% para grandes empresas. La financiación cubre el 100% del valor del bien con IVA, plazo de tres años y tasa fija bonificada desde 19,45% en pesos. Los encargados de llevar la novedad a Expoagro fueron los emisarios del ministro de Economía, Luis Caputo: el flamante secretario de Finanzas, Federico Furiase, y los asesores de Caputo y directores en el BICE, Martín Vauthier y Felipe Núñez, junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del BICE, Maximiliano Voss. Los niveles de dificultad de pagos en las empresas ya escalaron al 45% en la industria según la Unión Industrial Argentina (UIA), incluyéndose el pago de impuestos, a proveedores o de salarios. El Banco Central informó que la irregularidad del crédito en las empresas fue del 2,5% en diciembre, muy por debajo de la media general (5,5%), mientras que los cheques rechazados crecieron en cantidad hasta el 2,2% del total, una suba de 1,4 puntos porcentuales respecto de su nivel de diciembre de 2024.