Tras la aprobación de una reforma interna en una de las provincias más grandes de Argentina, un grupo de jubilados y pensionados tendrán un nuevo beneficio en los haberes debido al gravamen conocido como Aporte Solidario . Además, aunque no habrá bono en junio, también se hará efectivo un nuevo aumento.

Esta medida afectará a los adultos mayores y futuros aportantes de la Provincia de Santa Fe. La disposición tiene el fin de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y beneficiarios la caja de Jubilaciones de esa jurisdicción.

Reforma Previsional Santa Fe: ¿a quiénes ya no se les descontará el aporte?

Inicialmente, el descuento impactaba en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes.

Sin embargo, luego el aporte solidario se volvió relativo a los haberes percibidos y empezó a impactar en todos los prestatarios. De esta manera, todos los gravámenes pasaron a estar vinculados al valor de las jubilaciones.

Por el contexto económico que afectaba a los beneficiarios previsional, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, decidió no prorrogar el aporte solidario extraordinario que se descontaba a los jubilados provinciales.

El descuento será relativo a los haberes percibidos.

Esta medida, implementada inicialmente en el marco de la Ley de Emergencia Previsional N° 14.283 de 2024, dejará de aplicarse oficialmente el 12 de septiembre de 2026.

¿Qué es el aporte solidario?

El aporte solidario es un mecanismo establecido por la reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados .

¿Cómo calcular el descuento a las jubilaciones?

El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial.

La reforma jubilatoria de Santa Fe a estableció los descuentos de la siguiente manera:

Primer tramo: para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%.

para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%. Segundo tramo: los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%.

los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%. Tercer tramo: para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%.

para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%. Cuarto tramo: además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%.

además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%. Quinto tramo: los adultos mayores que perciban más de catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 6%.

Según declaraciones oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, la reforma permitió reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones a la mitad, logrando un ordenamiento financiero que hace posible prescindir del aporte.

El descuento representará entre el 2% al 6% del ingreso.

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuánto cobro en abril de 2026?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes conforme el esquema habital.

Los jubilados verán una mínima superior a los $ 500.000 en abril.

Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ $587.024 desde el sexto mes del 2026. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en junio habrá una suba del 2,0% que se suma a las de meses anteriores y sumado a los anteriores, cerró un ajuste de casi el 13% este semestre:

Enero: 2,6%.

Febrero: 2,1% (se percibe con los haberes de marzo, pagados en abril ).

Marzo: 2,2%.

Abril: 2,0%.

Mayo: 2,0%.

Junio: 1,6%.

Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.