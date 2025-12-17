En esta noticia Régimen de Transparencia Fiscal

El Ministerio de Economía presentó este miércoles el portal de “Transparencia Tributaria Municipal”, una herramienta que le permitirá a los ciudadanos obtener información relevante desde el aspecto impositivo .

El objetivo de ello será fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales. Por ese motivo, la cartera que conduce Luis Caputo publicó dicho portal, con datos precisos respecto de cada uno de los municipios del país .

“En este marco, se elaboró un Mapa Tributario Municipal que permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones”, señaló Economía.

No solo se trata de promover la transparencia fiscal, sino también de “facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”.

El mapa, al cual pueden acceder todos los usuarios, permite realizar comparaciones en diferentes jurisdicciones, según las siguientes actividades económicas: entidades financieras, industria, primarias e hipermercados.

“La presente información se elaboró sobre la base de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria aprobadas al inicio del ejercicio, sin contemplar eventuales modificaciones dictadas con posterioridad durante el mismo ”, aclararon desde Economía.

El Ministerio de Economía publicó el portal de Transparencia Tributaria Municipal



Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que… pic.twitter.com/3ZidvNeZf6 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 17, 2025

La publicación de este mapa de transparencia fiscal se da también en el marco de la discusión entre la Nación y las provincias por el nivel de impuestos que cobra cada jurisdicción.

“La transparencia de la información es importantísima. Es un poco lo que ha buscado el gobierno nacional en este tiempo”, comentó el abogado tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Si bien resaltó que es positivo que se “transparente lo que cobran de tasas”, lo cierto es que no aparecen los más de 2300 municipios que hay en Argentina .

“Hay municipios que no publican en su web la ordenanza municipal ni la tarifaria. Se dificulta acceder a los datos, pero es un avance importante como para que la gente y las empresas comiencen a ver, en todos los casos, qué hacen los intendentes ”, apuntó.

Mapa Tributario Municipal

Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aparecen más de 100 municipios. En esta oportunidad, que se extiende para el resto de las jurisdicciones, “ los datos fueron relevados de los sitios web oficiales de los municipios al 31 de marzo de 2025 ”.

Por otro lado, un especialista que conoce de lleno el “reino fiscal” de los municipios aseguró que la medida tiende a “mitigar o exponer la carga fiscal tributaria con las herramientas que tiene la Nación” . Incluso, consideró en off the record que esto expone el costo “oculto” de los tributos indirectos.

Sumado a ello, el contador y socio del estudio La Vista Casal, Miguel La Vista, dijo que hasta el momento no existía una herramienta que unificara las tasas municipales que cobran los municipios. “Los que nos dedicamos a impuestos apenas podemos conocer la normativa de los municipios en los que operan nuestros clientes ”, explicó.

Economía publicó el "Mapa Tributario Municipal", una herramienta que ayudará a identificar las bases imponibles y alícuotas aplicables

Y subrayó: “Va servir [el mapa tributario] para que la información sobre tasas sea pública y transparente”.

Régimen de Transparencia Fiscal

El Gobierno ya había dado pasos hacia adelante, en la búsqueda de “obligar” a las provincias y los municipios a mostrar cuáles son los impuestos que pagan los contribuyentes.

El Régimen de Transparencia Fiscal, aprobado en 2024 en medio del debate de la Ley Bases, fue una propuesta que buscaba alcanzar ese objetivo. “Una iniciativa por la que se informa a la ciudadanía de manera veraz y detallada sobre el componente impositivo que integra el valor final que paga por sus compras ”, describen desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El punto es que la ley solo incluyó a los impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, señala la normativa.

No obstante, el Gobierno invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a “dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”.

Hasta el momento, solo tres provincias se adhirieron. Según indicaron desde Lógica, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la concientización fiscal, Chubut, Mendoza y Entre Ríos son las únicas jurisdicciones que cumplieron con la petición.