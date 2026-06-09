No todos los jubilados y pensionados del país están obligados a pagar los impuestos frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De hecho, hay reglas específicas que, en ciertos casos, sí pueden generar el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La buena noticia es que esta situación no afecta a todos los pensionados. La mayoría continúa recibiendo su pensión sin tener que pagar impuestos adicionales.

Aprobado el embargo de cuentas bancarias: irán contra los jubilados que no cumplan con este requisito (foto: archivo).

No obstante, existe un grupo de personas que debe prestar atención para evitar retenciones inesperadas o problemas fiscales en el futuro.

¿Qué adultos mayores tienen que pagar impuestos en México?

La respuesta depende del monto que reciben mensualmente. La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece una exención para:

Pensiones

Jubilaciones

Haberes de retiro

Invalidez

Esto significa que una parte de esos ingresos queda libre del pago de impuestos. Sin embargo, cuando el monto supera el límite permitido por la ley, el excedente sí puede quedar sujeto al ISR.

Es importante aclarar que el SAT no grava la totalidad de la pensión, sino únicamente la cantidad que rebasa el límite exento.

Cuadro tarifario de ISR en 2026

Para este año, el cálculo se basa en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actualizado es de 117.31 pesos diarios y 3,566.22 pesos mensuales.

Con base en esa referencia, el límite exento ronda los: 53,493 pesos mensuales. Esto significa que quienes reciban una pensión igual o inferior a esa cantidad normalmente no pagarán ISR por ese ingreso.

En cambio, aquellos contribuyentes que superen ese monto podrían generar impuesto sobre la parte excedente.

¿Cómo saber si tu pensión ya paga ISR?

Existen varias formas de identificarlo. La más sencilla es revisar el comprobante o recibo de pago de la pensión, donde normalmente aparece el ISR retenido si existe una parte gravable.

También puede verificarse mediante:

Constancias fiscales.

Historial de pagos.

Portal del SAT.

Declaraciones precargadas.

Si ya existe una retención, significa que el sistema detectó ingresos que exceden el límite exento. Esto no necesariamente implica un error.