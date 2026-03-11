Con el foco puesto en potenciar el intercambio y mejorar un déficit millonario, la Cámara Argentino China llevó a cabo su primer encuentro de socios del año. La jornada contó con la participación estelar de Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, quien trazó los lineamientos oficiales para el vínculo con el gigante asiático. Mientras el presidente Javier Milei estrecha lazos con Donald Trump —en plena escalada de tensiones con Oriente y bajo la mirada de Xi Jinping por los aranceles comerciales—, los sectores público y privado redoblan las expectativas en busca de “nuevas oportunidades” con la segunda economía del mundo. Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la entidad binacional, puso el foco en la agenda de actividades pendientes, con la Feria de Cantón (que se realizará entre abril y mayo en Guangzhou) a la cabeza. Asimismo, valoró el rol estratégico de China en la economía local, tanto como proveedor crítico de insumos como por su capacidad de ingresar divisas al país. Durante el encuentro, Cuenca ofreció un análisis esperanzador sobre el rumbo económico y destacó que “Argentina está dejando atrás años de aislamiento para adoptar reglas de juego similares a las de la región”. En las flamantes oficinas que inauguró Interborders, la funcionaria afirmó ante los empresarios: “Lo que estamos haciendo es normalizar el comercio para que importar deje de ser una mala palabra y exportar sea cada vez más competitivo”. En su exposición, la subsecretaria destacó la eliminación de 138 medidas regulatorias en los últimos dos años, un paso que consideró necesario para integrar a las empresas locales en las cadenas globales de valor, donde China juega un rol protagónico. En línea con la visión oficial, que entiende a la importación como un insumo crítico para la competitividad, Cuenca explicó que “es muy difícil vender nuestros productos al mundo si nos negamos a comprar los productos del mundo”. Además, destacó como valor de la gestión actual que las empresas puedan dejar de enfocarse en las “reglas de juego que cambian todo el tiempo” (variables macro) y empiecen a poner el foco en la mejora de costos internos y eficiencia logística. “Ahora es cuando tenemos que empezar a aprovechar las oportunidades que empiezan a verse como resultado de este proceso que iniciamos hace dos años”, enfatizó. A pesar de la retórica sobre la apertura general, China ocupa un lugar de privilegio en la agenda nacional. La subsecretaria desglosó la relación basándose en el balance actual y las proyecciones. Si bien el 2025 cerró con un déficit de u$s 8.000 millones (importaciones por u$s 16.000 millones frente a exportaciones por u$s 8.000 millones), el enfoque oficial no es restrictivo. El objetivo es equilibrar la balanza mediante el crecimiento de las ventas y no a través del recorte de las compras. En este esquema, las empresas exportadoras fueron señaladas como los actores más relevantes de la economía. Por un lado, Cuenca señaló que son la fuente de divisas genuinas para el Banco Central y agregó que las firmas exportadoras ofrecen empleos mejor remunerados que aquellas que solo miran al mercado interno. Lejos de marcar distancia comercial, reconoció que China es el principal socio para Argentina, tanto por el volumen de importaciones como por las exportaciones concentradas en el sector agroganadero. “China es uno de los socios más importantes y, a pesar de lo que uno lee sobre la importación, también lo es para la exportación. De hecho, trabajamos mucho con la Cámara y la Embajada en la firma de protocolos que espero se concreten en este primer semestre para exportar muchísimo más”, adelantó la funcionaria. “Tenemos que, en este proceso de abrirnos al mundo, empezar a buscar las oportunidades y funcionar de forma más normal, como ocurre en el resto del mundo”, concluyó. El cierre del evento estuvo a cargo de Javier Lozada, presidente de la Cámara, y Patricio Pizzoglio, Business Development Manager de Interborders, quienes coincidieron en que la sinergia entre el Estado y las empresas es la única vía para reducir el déficit. Lozada remarcó que el déficit con China “es enorme” y que Argentina es el único país de América Latina con un saldo desfavorable de tal magnitud. Aun así, se mostró optimista al señalar que en 2025 las exportaciones crecieron un 61%, superando el ritmo de las importaciones. “Es un desafío a lograr. Vamos a lograrlo”, afirmó Lozada, subrayando la necesidad de seguir trabajando en la reducción de aranceles, la agilización de convenios bilaterales y la mejora estructural de la competitividad logística.