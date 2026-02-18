El Gobierno de una provincia confirmó un aumento del 42,2% para todos los trabajadores de la administración pública, una mejora salarial que se aplicará desde febrero y que será acompañada por la continuidad del cronograma de bonos durante todo el año. La decisión fue definida en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo, tras una serie de reuniones entre el Ejecutivo provincial y representantes de los distintos sectores gremiales. El anuncio fue realizado por el Gobernador de Santiago del Estero, quien detalló las nuevas pautas salariales acordadas con los gremios. Una de las noticias más importantes es un aumento del 42,4% en el sueldo básico a partir de febrero para toda la administración pública provincial. El incremento supera en un 10% la inflación interanual informada por el INDEC, que entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32,4%. De esta manera, se estableció un piso salarial provincial de $ 1.130.000, alcanzando también hasta dos cargos en el sector docente. Según el comunicado oficial, “las medidas tienen como objetivo fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a las familias santiagueñas, a partir de un importante esfuerzo presupuestario por parte del Estado provincial”. Además del aumento salarial, la provincia confirmó que mantendrá durante 2026 el mismo cronograma de bonos aplicado en 2025, lo que representa una mejora significativa para los empleados estatales. El esquema incluye: El primer bono, correspondiente al inicio del ciclo lectivo, será abonado el viernes 20 de febrero, por un monto de $ 250.000 sin descuentos. Este beneficio también alcanzará a los empleados municipales, siempre que sus intendencias realicen la solicitud correspondiente. En materia de asistencia escolar, también se dispuso el incremento del monto por hijo, que pasará a $ 280.000 para el período 2026, con pago desde el 10 de marzo. Además, el Gobierno provincial anunció una actualización para los contratos de locación de servicios: