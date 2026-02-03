Paro de transporte | Confirmaron una nueva medida de fuerza y no habrá trenes por 24 horas

Tras semanas de tensión por la posibilidad de un paro entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor, finalmente se alcanzó un acuerdo paritario para los choferes de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, se desactiva la amenaza de un paro y se actualizan los salarios para los primeros meses de 2026.

A cuánto llega el sueldo de los colectiveros

El entendimiento alcanzado entre el gremio y las empresas contempla subas escalonadas entre enero y abril de 2026, distribuidas de la siguiente manera:

Enero: salario básico de $ 1.389.180

Febrero: $ 1.407.239

Marzo: $ 1.425.533

Abril: $ 1.545.278

Estos valores representan el básico conformado, sin contar los adicionales de bolsillo.

Pero el ingreso de un chofer no se limita al salario básico: se suman viáticos y una suma no remunerativa, que elevan el ingreso total por mes.

Por ejemplo, en enero los choferes percibieron alrededor de $ 360.000 en viáticos más $ 100.000 de suma no remunerativa , lo que eleva su remuneración mensual total por encima de los $ 1.800.000 para quienes recién ingresan.

El impacto de los adicionales y la antigüedad

Los ingresos finales varían según la antigüedad en el puesto. En febrero de 2026, un chofer con varios años de servicio puede estar cerca de los $ 2.000.000 mensuales cuando se incluyen todos los conceptos de convenio, mientras que un trabajador con menos experiencia cobra algo menos pero con la misma estructura de adicionales.

Este esquema busca compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el sector desde 2025, un año en el que la inflación continuó erosionando los salarios reales.

La negociación también incluyó ajustes en viáticos diarios, que pasaron a valores superiores en cada mes del primer cuatrimestre, reflejando el alza de costos vinculados al transporte y la vida cotidiana.

La paritaria se firmó en medio de la amenaza de un paro de colectivos que podía afectar el servicio en el AMBA, uno de los principales nodos de transporte de la región.

En la negociación intervino la Secretaría de Trabajo, donde gremio y cámaras empresarias acordaron un cronograma de incrementos que finalmente evitó la medida de fuerza.

Desde el sector empresarial, sin embargo, resaltaron que los costos del sistema de transporte urbano siguen desfasados respecto al nivel de subsidios oficiales y la tarifa, una situación que había complicado las negociaciones salariales y puso presión sobre el cierre del acuerdo.