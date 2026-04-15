El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez encabezó el lanzamiento y la capacitación docente de la 4° edición del Concurso de Escritura “Ana Frank: una historia vigente”, en el Fórum, junto a autoridades provinciales y representantes del Centro Ana Frank Argentina. La iniciativa busca fortalecer la reflexión, la escritura y el pensamiento crítico en estudiantes, tomando como eje el legado de Ana Frank y valores como la paz, la justicia y la empatía. Durante el acto, el director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom, destacó el crecimiento del programa y su impacto en las aulas, con el desafío de llegar a más estudiantes y profundizar contenidos. Por su parte, la ministra de Educación, Mariela Nassif, subrayó la importancia de sostener políticas educativas que promuevan la convivencia y la construcción de paz. El gobernador Suárez valoró la continuidad del concurso y remarcó su aporte en la formación de jóvenes comprometidos: “No solo son el futuro, son el presente, con una mirada crítica y creativa que enriquece el desarrollo de la provincia”.