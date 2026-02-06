La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) terminó una extensa negociación paritaria que estableció los salarios del sector metalmecánico hasta marzo de 2026. El acuerdo, que en las últimas horas tuvo la homologación de la Secretaría de Trabajo de la Nación, establece un esquema combinado de incrementos remunerativos y sumas fijas no remunerativas con vigencia retroactiva desde septiembre de 2025. Este convenio abarca a toda la actividad metalmecánica argentina, con excepción de la Rama 21 (sector siderúrgico), que negocia sus condiciones salariales de manera independiente. Para el mes de febrero de 2026, los trabajadores del metal percibirán $ 25.000 adicionales en concepto no remunerativo, que se suman a los salarios básicos ya actualizados por los aumentos previos acordados en la paritaria. El esquema total del acuerdo acumula un 14% de aumento remunerativo más $ 160.000 en sumas fijas distribuidas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Esta estructura mixta —que combina incrementos que se incorporan al básico con pagos extraordinarios que no integran la base salarial— es característica de las negociaciones paritarias en contextos de inflación moderada pero persistente. Vale aclarar que los montos no remunerativos tienen implicancias directas sobre otros conceptos: no inciden en el cálculo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones ni aportes jubilatorios, lo que genera un ahorro para las empresas pero afecta los derechos previsionales futuros de los trabajadores. Con estos ajustes, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los metalúrgicos alcanza los $ 1.016.008 en febrero de 2026. Este monto funciona como piso salarial mensual e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no contempla las horas extras ni impacta en el cálculo de indemnizaciones. El IMGR es una figura que se popularizó en diversas paritarias argentinas como mecanismo para garantizar un ingreso mínimo digno, especialmente en sectores donde coexisten múltiples categorías y escalas. En el caso de la UOM, este piso resulta fundamental para los trabajadores de las categorías más bajas, asegurando que ningún metalúrgico cobre por debajo de ese umbral. El convenio colectivo de la UOM distingue entre personal mensualizado (empleados administrativos, técnicos y auxiliares con sueldo fijo mensual) y personal jornalizado (operarios que cobran por hora trabajada). Este grupo incluye empleados de oficina, facturación, compras, recursos humanos y administración general: La progresión salarial en este grupo depende de la antigüedad, responsabilidades asignadas y, en algunos casos, de certificaciones o títulos secundarios o terciarios que acrediten formación específica. Comprende técnicos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, dibujantes técnicos, proyectistas y especialistas en control de calidad: Los técnicos de mayor categoría suelen ser profesionales con títulos terciarios o universitarios incompletos que desempeñan tareas de supervisión, control de procesos, mantenimiento preventivo o desarrollo de proyectos. Este grupo incluye personal de maestranza, portería, vigilancia y tareas generales de apoyo: Aunque estos salarios parecen inferiores al IMGR, es importante recordar que el Ingreso Mínimo Global de Referencia incluye todos los conceptos (remunerativos y no remunerativos), por lo que la suma total percibida por estos trabajadores alcanzará el piso de $ 1.004.438. El personal jornalizado representa el núcleo de la actividad metalúrgica: operarios de producción, soldadores, torneros, fresadores, plegadores, matriceros y operadores de maquinaria CNC. Sus salarios se calculan por hora trabajada, lo que permite mayor flexibilidad en la gestión de la producción. Categorías vigentes desde febrero 2026: La progresión entre categorías en el personal jornalizado depende de varios factores: Aunque el acuerdo fue firmado por las partes, su aplicación efectiva queda supeditada a la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. Hasta que ese trámite administrativo no se concrete, las empresas técnicamente no están obligadas a liquidar los incrementos ni las sumas extraordinarias. Sin embargo, la retroactividad pactada a septiembre de 2025 garantiza que, una vez homologado, los trabajadores cobrarán las diferencias acumuladas desde esa fecha. El convenio incorpora una cláusula de revisión para mediados de marzo de 2026, cuando el sindicato y las cámaras empresarias volverán a negociar en función de: Esta cláusula gatillo es habitual en paritarias que abarcan períodos extensos y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante eventuales aceleraciones inflacionarias. Según comunicados del sindicato, el objetivo fue “poner fin a una paritaria prolongada y aportar previsibilidad a los ingresos de los trabajadores metalúrgicos”, en un contexto económico todavía incierto para la industria nacional.