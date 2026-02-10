La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó a fines de 2025 un acuerdo paritario con las cámaras empresarias que le asegura a los empleados mercantiles sumas fijas hasta marzo de 2026. El entendimiento fija las escalas salariales del sector mercantil para el período diciembre 2025-marzo 2026 y brinda previsibilidad a los trabajadores, al definir no solo los montos a percibir mes a mes, sino también el impacto que tendrán estos incrementos en adicionales, antigüedad y otros conceptos convencionales. Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé el pago de un bono confirmado de $ 100.000 no remunerativo hasta marzo. En abril, este refuerzo económico se incorporará a las escalas salariales en su valor nominal. La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto incluye a los trabajadores de los sectores de Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares Generales, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores. Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas, respetando la estructura vigente del convenio colectivo. Con el acuerdo, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera: Vale destacar que también hay que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, concepto que incrementa un 1% más de sueldo por cada año trabajado. Se trata de porcentaje que se aplica a los montos remunerativos y no remunerativos, tal como sucede con la suma fija de este acuerdo.