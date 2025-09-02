Súper beneficio de ANSES: entregan un bono de $ 600.000 con este único requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de septiembre se entregará un extra de hasta $600.000 para un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto, por su parte, se sumará al incremento del 1,9% de la prestación.

ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, pensionados y AUH

Confirmado | ANSES suspenderá la AUH a este grupo de titulares en septiembre 2025

ANSES dará un extra de $ 600.000 en septiembre para estas personas

El beneficio que dará la ANSES en septiembre es a través de la Libreta AUH, la cual debe presentarse ante el organismo con los certificados correspondientes. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo que tengan 3 hijos o un hijo discapacitado recibirán un plus de $ 600.000.

El plus que emitirá la Administración Nacional de la Seguridad Social corresponde al 20% que se retiene mensualmente de la prestación total de la Asignación Universal por Hijo. Al presentar la Libreta AUH, el titular puede acceder al monto retenido durante el año pasado.

Quiénes pueden recibir $600.000 de ANSES y cómo hacerlo

El beneficio de $600.000 es para las personas que tengan un hijo discapacitado o tres hijos, y reciban mensualmente la prestación social correspondiente a la Asignación Universal por Hijo.

En tanto, es un requisito indispensable presentar la Libreta AUH completa con los certificados de la asistencia a clases del menor, como así también el calendario de vacunación y el esquema de controles médicos.

De cuánto son los montos de la Libreta AUH

Con el monto retenido del 20% mensual, el total a cobrar al presentar la Libreta AUH quedó de la siguiente manera:

1 hijo/a: $188.069 y $612.401 con discapacidad

2 hijos: $376.138,80 y $1.224.802 con discapacidad

3 hijos: $564.208,20 y $1.837.203 con discapacidad

$1.837.203 con discapacidad 4 hijos: $752.277,60 y $2.449.604 con discapacidad

5 hijos: $940.347,00 y $3.062.005 con discapacidad

6 hijos: $1.128.416,40 y $3.674.406 con discapacidad

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

Para presentar la Libreta AUH ante la ANSES y poder cobrar el acumulado del 20% retenido de la prestación social, se deben seguir una serie de pasos que son obligatorios para cobrar el beneficio.

Lo primero que se debe hacer es ingresar en Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, se debe marcar la sección "Hijos" y marcar la opción de "Libreta AUH" para verificar que los datos ingresados sean los correctos.

Corroborada toda la información, se debe hacer click en la opción que dice "Generar Libreta AUH" y descargar el formulario emitido por el organismo.

Imprimir el formulario y dirigirse al establecimiento educativo para que las autoridades firmen la asistencia, de igual manera que en el centro de salud en el que se aplicaron las vacunas del calendario y se realizaron los controles médicos obligatorios.

Cuando se tengan todas las certificaciones, sacarle una foto a la Libreta AUH con los sellos y subirla a través de Mi ANSES. Debe estar en formato JPG, legible y no puede pesar más de 3MB.

Por último, cuando se tenga todo subido, se deberá confirmar la operación y esperar a que la ANSES analice toda la información subida y en caso de ser correcta, el titular de la Asignación Universal por Hijo recibirá el plus de la Libreta AUH.