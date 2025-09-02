ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, pensionados y AUH

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos y los nuevos aumentos en septiembre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo previsional confirmó este lunes cuáles serán los montos que percibirán los adultos mayores y los beneficiarios de asignaciones en el noveno mes del año.

Por lo pronto, se supo con anterioridad que los haberes se ajustarán un 1,9%, conforme con el índice de inflación de julio que publicó el INDEC. Este incremento surge de la fórmula de movilidad establecida hace poco más de un año por el Decreto 274/24, publicado en el Boletín Oficial.

Aumento para jubilados ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

En septiembre, las personas que cobran una jubilación mínima, junto con el bono de $ 70.000, recibirán $ 390.277,17. Por su parte, la jubilación máxima quedará en $ 2.155.162,17.

"Las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 390.277,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto", precisaron desde ANSES.

SEPTIEMBRE 2025 MONTO + BONO Jubilación mínima $320.277,17 $390.277,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $256.221,74 $346.221,74 Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez $224.194,02 $294.194,02 Pensión Madre de 7 hijos $320.277,17 $390.277,17

Aumento para AUH ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

El organismo previsional informó que el monto para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $ 115.088 a partir de septiembre.

Vale resaltar que este grupo de beneficiarios recibirá el 75% de ese haber, ya que la ANSES retiene el 25% de los valores mensuales hasta que los titulares presenten la Libreta AUH.

MI ANSES: calendario de pagos septiembre 2025

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH)