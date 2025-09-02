Asignación por Hijo con Discapacidad: cuánto pagan en septiembre y cómo acceder al beneficio
Con aumento y bonos, descubrí cómo quedan los haberes en septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 1,9% en los haberes, que se aplicará junto con el calendario de pagos de septiembre.
Además, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán dos bonos extraordinarios correspondientes al beneficio de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
AUH por Hijo con Discapacidad: ¿cuánto cobran en septiembre?
Con el aumento del 1,9%, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo: $ 115.088. ANSES retiene el 20%, por lo que el monto neto a cobrar será de $ 92.070,40
- AUH por Hijo con Discapacidad: $ 374.745. Con el 20% descontado, el monto final es de $ 299.796.
- Asignación Familiar por Hijo: $ 57.549. Si se resta el 20%, el monto final a cobrar es de $46.039,20.
Bonos extraordinarios para la AUH
Tarjeta Alimentar
Los montos no tendrán aumento en septiembre, y se mantienen igual que en meses anteriores:
- Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $ 52.250
- Familias con dos hijos: $ 81.936
- Familias con tres o más hijos: $ 108.062
Complemento Leche
Es un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos de hasta 3 años de edad. En septiembre, el monto a cobrar es de $ 42.711.
Calendario de pagos AUH ANSES septiembre 2025
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a septiembre. Los haberes se acreditarán en las siguientes fechas:
- Documentos que terminan en 0: lunes 8 de septiembre
- Documentos que terminan en 1: martes 9 de septiembre
- Documentos que terminan en 2: miércoles 10 de septiembre
- Documentos que terminan en 3: jueves 11 de septiembre
- Documentos que terminan en 4: viernes 12 de septiembre
- Documentos que terminan en 5: lunes 15 de septiembre
- Documentos que terminan en 6: martes 16 de septiembre
- Documentos que terminan en 7: miércoles 17 de septiembre
- Documentos que terminan en 8: jueves 18 de septiembre
- Documentos que terminan en 9: viernes 19 de septiembre
