ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares.

Estas últimas comprenden la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y la Prestación por Desempleo.

A partir de septiembre, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales llegarán con un incremento del 1,9%, en línea con la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio difundido por el INDEC y en cumplimiento del Decreto 274/24.

El inicio del calendario de pagos está previsto para el lunes 8 de septiembre , y se extenderá hasta el viernes 26 , cubriendo todos los segmentos según corresponda.

Con aumento y bono: cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025



Con la suba del 1,9% correspondiente a la inflación de julio y considerando que el Gobierno paga mes a mes un bono adicional de $ 70.000 a los titulares con los haberes más bajos, el próximo mes los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 390.277,17. ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)

$ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono) Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

Fecha de cobro de jubilados en septiembre 2025.

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Calendario de pagos AUH septiembre 2025: cuándo cobro

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Calendario de pagos SUAF septiembre 2025