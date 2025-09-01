ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
El organismo previsional anunció un incremento de un 1,9% en los haberes del mes. ¿Cuándo cobró?
- Con aumento y bono: cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
- Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)
- Calendario de pagos AUH septiembre 2025: cuándo cobro
- Calendario de pagos SUAF septiembre 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares.
Estas últimas comprenden la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y la Prestación por Desempleo.
A partir de septiembre, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales llegarán con un incremento del 1,9%, en línea con la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio difundido por el INDEC y en cumplimiento del Decreto 274/24.
El inicio del calendario de pagos está previsto para el lunes 8 de septiembre, y se extenderá hasta el viernes 26, cubriendo todos los segmentos según corresponda.
Con aumento y bono: cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
Con la suba del 1,9% correspondiente a la inflación de julio y considerando que el Gobierno paga mes a mes un bono adicional de $ 70.000 a los titulares con los haberes más bajos, el próximo mes los haberes quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $ 390.277,17. ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Calendario de pagos AUH septiembre 2025: cuándo cobro
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Calendario de pagos SUAF septiembre 2025
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Las más leídas de Economía y Política
Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo
Destacadas de hoy
Members
Hasta las elecciones, vencen $ 21 billones y el BCRA puede apretar más el torniquete monetario
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios