La noticia más esperada de ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de septiembre, que incluye nuevas fechas de cobro para jubilados y pensionados.

Además, el organismo previsional confirmó un aumento del 1,9% en los haberes, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Con esta actualización, el haber mínimo se eleva a $ 320.277,17.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

En el noveno mes del año, los haberes se depositarán entre el 8 y el 26 de septiembre :

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre

Con el aumento del 1,9% y el bono de $ 70.000, los haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000

El bono de $ 70.000 otorgado por la ANSES está destinado a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

Para cobrar el monto total, se debe cobrar un haber igual o inferior a la jubilación mínima. Con el aumento del 1,9% correspondiente a la inflación de julio, la jubilación mínima para septiembre se establece en $ 320.277,17.

Aquellos beneficiarios que cobren más que ese monto, pero menos de $ 390.277,17, recibirán un bono proporcional, con el objetivo de que su haber total alcance ese último monto.