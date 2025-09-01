Buenas noticias para AUH: se adelantó el cobro de septiembre y habrá un bono especial
ANSES pagará los haberes con una modificación respecto a agosto y con los adicionales correspondientes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará los haberes del noveno mes del 2025 con un aumento del 1,9% a los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también habrá otra buena noticia.
Además del incremento, un grupo de beneficiarios de las prestaciones familiares verá un adelanto en las fechas de cobro de la próxima liquidación y podrá acceder a los distintos adicionales.
La última actualización se dio con base en la fórmula de movilidad, que toma como referencia el dato de inflación de dos meses previos. En este caso, se basa en el IPC de julio difundido por el INDEC.
AUH ANSES: cuánto cobro en septiembre
Con el aumento confirmado, los titulares de la principal prestación de ANSES recibirán los siguientes básicos:
- AUH: $ 115.066
- AUH con discapacidad: $ 374.744
- SUAF (primer escalón de ingresos): $ 57.492
- SUAF por hijo con discapacidad: $ 187.195
- AUE: $ 115.066.
Estos montos corresponden al 100% de la prestación total, pero el organismo previsional retiene el 20% restante en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares, es decir de la presentación de la Libreta AUH en casi todos los casos.
Así, las familias que realicen este trámite podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.
¿Cuál es el bono adicional que cobra AUH?
La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a titulares de AUH, AUE y de la Pensión no Contributiva (PNC) para madres de siete hijos. Este adicional tiene sus montos congelados desde mayo de 2024 para todas las categorías.
El beneficio es para familias con hijos de hasta 17 años inclusive o sin límite de edad si el menor tiene alguna discapacidad. ANSES paga este extra según la cantidad de hijos:
- $ 52.250 para familias con un hijo.
- $ 81.939 para familias con dos hijos.
- $ 108.062 para familias con tres o más hijos.
La Tarjeta Alimentar se paga junto con los haberes de ANSES.
SUAF y AUH ANSES: ¿por qué se adelantó el calendario en septiembre 2025?
El calendario para todas las prestaciones está determinado por el número de terminación del documento y no tendrá interrupciones, ya que en septiembre no hay feriados.
Pese a que, en agosto, el esquema se inició el viernes 8 de agosto y el pago vigente se inicia el lunes 8 de septiembre, en la fecha anterior, hubo un fin de semana en el medio que demoró los cobros. Por eso, en este caso, se verá un adelantó para todos aquellos con DNI terminado en 1 en adelante.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.
