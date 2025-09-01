Buenas noticias para AUH: se adelantó el cobro de septiembre y habrá un bono especial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará los haberes del noveno mes del 2025 con un aumento del 1,9% a los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también habrá otra buena noticia .

Además del incremento, un grupo de beneficiarios de las prestaciones familiares verá un adelanto en las fechas de cobro de la próxima liquidación y podrá acceder a los distintos adicionales.

La última actualización se dio con base en la fórmula de movilidad , que toma como referencia el dato de inflación de dos meses previos. En este caso, se basa en el IPC de julio difundido por el INDEC.

AUH ANSES: cuánto cobro en septiembre

Con el aumento confirmado, los titulares de la principal prestación de ANSES recibirán los siguientes básicos:

AUH : $ 115.066

: $ 115.066 AUH con discapacidad : $ 374.744

: $ 374.744 SUAF (primer escalón de ingresos): $ 57.492

(primer escalón de ingresos): $ 57.492 SUAF por hijo con discapacidad : $ 187.195

: $ 187.195 AUE: $ 115.066.

ANSES pagará los haberes con adelanto respecto al esquema de agosto.

Estos montos corresponden al 100% de la prestación total, pero el organismo previsional retiene el 20% restante en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares, es decir de la presentación de la Libreta AUH en casi todos los casos.

Así, las familias que realicen este trámite podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.

¿Cuál es el bono adicional que cobra AUH?

La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a titulares de AUH, AUE y de la Pensión no Contributiva (PNC) para madres de siete hijos . Este adicional tiene sus montos congelados desde mayo de 2024 para todas las categorías.

El beneficio es para familias con hijos de hasta 17 años inclusive o sin límite de edad si el menor tiene alguna discapacidad . ANSES paga este extra según la cantidad de hijos:

$ 52.250 para familias con un hijo.

$ 81.939 para familias con dos hijos.

$ 108.062 para familias con tres o más hijos.

La Tarjeta Alimentar se paga junto con los haberes de ANSES.

ANSES informó que el pago de septiembre tendrá un adelanto.

SUAF y AUH ANSES: ¿por qué se adelantó el calendario en septiembre 2025?

El calendario para todas las prestaciones está determinado por el número de terminación del documento y no tendrá interrupciones, ya que en septiembre no hay feriados.

Pese a que, en agosto, el esquema se inició el viernes 8 de agosto y el pago vigente se inicia el lunes 8 de septiembre, en la fecha anterior, hubo un fin de semana en el medio que demoró los cobros. Por eso, en este caso, se verá un adelantó para todos aquellos con DNI terminado en 1 en adelante .

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo