El dólar oficial hoy domingo 10 de mayo se ofrece a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de cerrar abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo) y, en lo que va del año, se ubica $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1717,98. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy domingo 10 de mayo se ofrece a $ 1380 para la compra y $ 1400 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 130 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,47%). Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes pasado la entidad adquirió u$s 110 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 7710 millones en 71 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.056 millones. El dólar oficial hoy domingo 10 de mayo cotiza a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La economía del conocimiento ya “juega en primera”: genera casi u$s 10.000 millones al año, crea empleo calificado y aporta un flujo de divisas constante en un país marcado por la volatilidad. Pero ese avance convive con riesgos concretos que pueden limitar su escala: tensiones cambiarias que desalientan la liquidación de exportaciones, recortes en educación que afectan el principal insumo del sector y una adopción de inteligencia artificial muchas veces sin estrategia clara. Leé la nota completa en este enlace.