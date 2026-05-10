Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según informaron medios iraníes. "La respuesta de la República Islámica de Irán al más reciente texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra fue enviada hoy a través del mediador pakistaní“, indicó la agencia íraní IRNA. El medio estatal reportó que la respuesta de la República Islámica fue enviada hoy al mediador paquistaní y que propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores precisiones. El portavoz del Ministerio de Asuntos iraní, Ismail Bagaei, había declarado anteriormente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior. En tanto, Washington tiene como máximo objetivo lograr que Teherán anule o reduzca el alcance de su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba que Irán enviara su respuesta el sábado y aseguró que, si no hay entendimiento con ese país, volverá a reactivar la operación para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica. Al mismo tiempo, presidente de Rusia Vladímir Putin insistió a Irán y Estados Unidos en la propuesta de almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní, puesto sobre la mesa en sus negociaciones de paz, algo que Moscú ya hizo en 2015. “Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”, dijo el líder ruso en rueda de prensa. La Casa Blanca esperaba en las próximas horas una respuesta formal de Irán sobre varios puntos clave de una propuesta para terminar el conflicto y abrir un marco de negociaciones más amplio respecto al programa nuclear iraní. Funcionarios estadounidenses citados por el portal Axios señalaron que este es el momento en el que ambas partes estuvieron más cerca de alcanzar un entendimiento desde el inicio de la guerra. Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.