El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta pública de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. El remate se realizará de forma online el próximo 18 de septiembre, a partir de las 10 hs, a través del sitio web de la entidad.

En esta oportunidad, la entidad rematará seis departamentos por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, correspondientes a sucesiones vacantes.

Además, los valores que se recauden en la puja se transferirán al Fondo Educativo Permanente, que financia mejoras en la educación pública de la Ciudad. Así quedó establecido en la legislación publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Se subastan seis inmuebles en CABA desde u$s 32.160

A continuación, todas las propiedades que salen a subasta y sus valores base:

La Boca

Un departamento ubicado en el barrio porteño de La Boca (Av. Almirante Brown 235/85, piso 11, dto. D) será la base más económica de la jornada , con 41,08 m2 totales.

Base: u$s 32.160 .

Salida a remate: 11:30 hs, el próximo viernes 18/09

Retiro

La propiedad de Retiro (Esmeralda 853, piso 3, dto. 58) es una unidad pequeña de 24,29 m2 cubiertos ubicada en pleno Microcentro porteño, ideal para una oficina o consultorio profesional.

Base: u$s 32.283,83 ;

Salida a remate: 12:15 hs del viernes 18/09

Monte Castro

La propiedad ubicada en Monte Castro (Santo Tomé 5102, esquina Cervantes) resulta ideal para inversores, ya que se trata de un terreno de 136 m2 con 149 m2 cubiertos que incluyen una vivienda unifamiliar y un local comercial a refaccionar.

“La distribución interior comprende baño, comedor, cocina comedor, tres dormitorios y terraza accesible con parrilla. Asimismo, dispone de un local comercial con frente a la vía pública, emplazado sobre ochava, lo que le otorga exposición desde ambos frentes y una adecuada relación visual con el espacio público”, detalla el sitio del Banco Ciudad.

Base: u$s 83.750 .

Salida a remate: 10:45 hs del viernes 18/09

Propiedad en subasta (Banco Ciudad)

Balvanera

En el barrio de Balvanera (Ecuador 646/48/50/52/54, piso 4, dto. B) se subastará un departamento de tres ambientes ubicado al frente, con una superficie total de 72,73 m2

“Consta de un estar-comedor con salida al balcón, cocina, baño (sin artefactos sanitarios, conservando únicamente la bañera) y dos dormitorios, uno de ellos posee salida a un patio, el cual, al momento de la inspección, se encontraba techado”, detalla el sitio del remate.

Base: u$s 63.650 .

Salida a remate: 13:45 hs del viernes 18/09

Recoleta

La segunda propiedad más cara del listado se ubica en Recoleta (Eduardo Schiaffino 2179/83, piso 7, dto. B): se trata de un departamento de tres ambientes a renovar, el cual cuenta con 68,89 m2 totales.

La publicación detalla que " la unidad se accede a través de un hall, a continuación se encuentra el living-comedor, el cual mediante un pasillo distribuidor se comunica con dormitorio principal, un segundo dormitorio y un baño completo".

Por su parte, el departamente cuenta con una cocina independiente, que conecta al área de servicio con una habitación y baño con ducha

Precio base: u$s 117.000;

Salida a remate: 13:00 hs del viernes 18/09

Palermo

Por último, en Palermo (Jerónimo Salguero 1709/11), se encuentra un “terreno urbano con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso” de 115,6 m2, la propiedad más costosa de la lista.

Base: u$s 383.258,74;

Salida a subasta: 10:00 hs del viernes 18/09

Los requisitos para participar

Cinco de las seis unidades se exhibirán antes del remate, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, de 9 a 12 hs. El inmueble ubicado en Palermo será el único que no se mostrará al público.

Para participar de la puja, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:

los oferentes deben registrarse en el portal Inscripción previa: https://subastas.bancociudad.com.ar/ hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

Garantía de oferta : al inscribirse, cada interesado deberá constituir una garantía equivalente al 3% del valor de base del inmueble elegido, en pesos o en dólares.

Forma de pago: quien resulte preadjudicatario luego deberá abonar una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA, dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación electrónica.

Todos los pagos se realizan mediante transferencia electrónica bancaria, en pesos argentinos, a la cotización del dólar billete vendedor del Banco Nación del día hábil anterior a la subasta.

La venta de cada inmueble queda sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.