El primer Ferrari eléctrico rompe un récord en una subasta y se convierte en el automóvil nuevo más caro: fue vendido por más de 30 millones de euros.

El primer automóvil totalmente eléctrico de Ferrari, el Luce, alcanzó un precio récord de 40 millones de dólares (unos 34,3 millones de euros) en una subasta benéfica celebrada en California. Se trata de una versión exclusiva del modelo, denominada “Chassis 0”, que se convirtió en el vehículo nuevo por el que más dinero se ha pagado hasta ahora en una puja.

El ejemplar fue subastado por RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week y superó ampliamente la estimación inicial de 1,1 millones de dólares. El precio final fue más de 36 veces superior a esa valoración y unas 62 veces mayor que los 550.000 euros (unos 640.000 dólares) que cuesta la versión de producción del Luce, cuyas primeras entregas están previstas para finales de este año.

Ferrari Luce: el modelo eléctrico que multiplicó su precio en una subasta

El vehículo vendido corresponde al primer chasis de producción del programa Luce, de ahí su denominación “Chassis 0”. La unidad fue personalizada a través del programa Tailor Made de Ferrari y presenta elementos exclusivos tanto en el exterior como en el interior.

Sotheby’s indicó que el automóvil incorpora una pintura perlada ‘semimate’ exclusiva, capaz de generar reflejos que cambian del verde al violeta según la incidencia de la luz. El habitáculo, por su parte, está realizado con cuero metálico Le Mans en color perla.

El comprador no fue identificado. Tras la subasta, el Ferrari regresará a la fábrica de la marca en Maranello, Italia, y está previsto que sea entregado durante el primer trimestre de 2027.

El primer Ferrari eléctrico rompe un récord en una subasta y se convierte en el automóvil nuevo más caro. EFE

Una venta benéfica que recaudó 40 millones de dólares para educación

La subasta tuvo además un objetivo solidario. Todos los ingresos obtenidos con la venta del “Chassis 0” serán destinados a la Ferrari Foundation para financiar iniciativas educativas.

La cifra alcanzada resulta especialmente llamativa porque el precio del vehículo de producción es muy inferior. Las primeras unidades del Ferrari Luce, cuya versión convencional cuesta 550.000 euros, comenzarán a entregarse a finales de 2026.

El récord también llega apenas tres meses después de la presentación del modelo. El diseño del Luce generó críticas entre algunos seguidores de Ferrari y provocó una caída de más del 8% de las acciones de la compañía en Milán al día siguiente de su debut.

El primer Ferrari eléctrico fue vendido por más de 30 millones de euros. Fuente: RM Sotheby's RM Sotheby's

El Ferrari Luce supera el récord del Daytona SP3, pero no el absoluto

Con sus 40 millones de dólares, el Luce se convirtió en el automóvil nuevo más caro vendido en una subasta. El anterior récord en esta categoría también pertenecía a Ferrari: en agosto de 2025, una versión exclusiva del Daytona SP3 ‘Tailor Made’ alcanzó los 26 millones de dólares durante la misma subasta de Sotheby’s en Monterey.

Sin embargo, el Luce no ostenta el récord absoluto para un automóvil vendido en una subasta. Ese título continúa en manos del Mercedes-Benz 300 SLR ‘Uhlenhaut Coupé’ de 1955, que fue vendido por Sotheby’s en 2022 por 135 millones de euros.

La diferencia entre ambos récords muestra el valor extraordinario que pueden alcanzar los modelos históricos y las piezas únicas dentro del mercado de vehículos de colección, incluso frente a automóviles nuevos y de producción limitada.