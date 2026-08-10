El Banco Ciudad anunció una nueva subasta pública de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo de forma online el próximo 28 de agosto.

En esta oportunidad, la entidad rematará siete departamentos por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, correspondientes a herencias vacantes.

La propuesta resulta atractiva para inversores y quienes buscan su primera vivienda, con precios base que parten desde los u$s 31.490 hasta los u$s 119.398. Además, un dato clave es que los fondos recaudados en estos remates tienen un destino específico: el Fondo Educativo Permanente, que financia mejoras en la educación pública porteña.

Banco Ciudad remata siete propiedades desde u$s 31.490

La subasta comenzará a las 10:00 h y los inmuebles saldrán a la venta de forma escalonada. Entre las opciones se destacan unidades en zonas de alta demanda:

Boedo (Cochabamba 3502): es la base más económica de la jornada. Un departamento de 1 ambiente (42,62 m2 totales) con balcón. Base: u$s 31.490. Almagro (Mario Bravo 256): unidad de 35,92 m2 totales. Base: u$s 32.720,93. Recoleta (Billinghurst 1941): un 7mo piso con superficie total de 52,90 m2 (incluye terraza de uso exclusivo). Base: u$s 44.890. Balvanera (Hipólito Yrigoyen 2934): departamento de 63,62 m2 totales. Base: u$s 52.260. Palermo (Av. Santa Fe 4196): ubicado en una zona estratégica, frente a Plaza Italia, con una superficie total de 43,90 m2. Base: u$s 70.116,28. Almagro (Sarmiento 4502): unidad de 52,92 m2 totales con balcón. Base: u$s 70.573,33. Recoleta (Av. Santa Fe 1721): la propiedad más costosa de la lista, con 90 m2 de superficie. Base: u$s 119.398,01.

Exhibición y requisitos para participar del remate

Los interesados podrán visitar los inmuebles previamente entre el 10 y el 19 de agosto, en días y horarios específicos para cada propiedad (generalmente de 9 a 12 h).

Para participar de la puja, se deben cumplir los siguientes pasos:

Inscripción previa: los oferentes deben registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad ( 48 horas hábiles antes del inicio del remate. los oferentes deben registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad ( https://subastas.bancociudad.com.ar ) hastadel inicio del remate.

Garantía de oferta: al momento de la inscripción, se debe constituir una garantía equivalente al 3% del valor de base del inmueble de interés. Este monto se reintegra si no se resulta ganador.

Forma de pago: quien resulte adjudicatario deberá abonar una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación.