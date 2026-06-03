La Ciudad de Buenos Aires comenzó un proceso de consultas con el objetivo de llevar a cabo una propuesta inédita, que generó cuestionamientos. Busca modificar el nombre de Villa Riachuelo, el barrio ubicado más al sur de la capital.

“Participá en la elección del nuevo nombre de tu barrio”, indica un correo electrónico que recibieron muchos vecinos de la Comuna 8, que incluye también a Villa Lugano y Villa Soldati, que limitan con Villa Riachuelo.

Según lo indicado por el Gobierno de Jorge Macri en el correo, esta iniciativa surge a partir de “inquietudes en reuniones vecinales”.

Villa Riachuelo podría cambiar de nombre: a qué se debe la iniciativa

“En respuesta a las inquietudes planteadas en reuniones vecinales, queremos invitarte a ser parte de un proceso abierto para aportar tu visión sobre la denominación del barrio. Esta iniciativa está pensada para que entre todos logremos que el barrio nos represente de la mejor manera", indicaba la administración porteña.

El correo incluía también un enlace a un cuestionario donde los residentes pueden expresar si se sienten “identificados con el nombre actual”, y si creen que “el nombre refleja la identidad, historia y cultura de la comunidad”, entre otras cuestiones.

En la práctica, quienes residen en Villa Riachuelo a menudo se identifican como parte de Villa Lugano. Esto se debe a que la extensión de Villa Riachuelo es apenas una franja de 9 cuadras de ancho y 11 de largo, adyacente a Lugano, sin una clara delimitación geográfica. Cabe aclarar que la mayor parte de Villa Riachuelo está ocupada por el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (150 hectáreas), el Parque Sur y la Reserva Ecológica del Lago Lugano .

Proponen cambiar el nombre de Villa Riachuelo.

Sus límites se definen entre Lisandro de la Torre, Unanué, Avenida Gral. Paz, Avenida 27 de Febrero, Avenida Escalada y Avenida Cnel. Roca, volviendo a Lisandro de la Torre. En la actualidad, aproximadamente 14.000 personas habitan en el barrio.

El área fue denominada “Villa Riachuelo” en 1888, cuando la Sociedad de Tierras General Pobladora recibió autorización para realizar el dragado del cauce del Riachuelo en los últimos 33 kilómetros de su recorrido. Aunque estas obras no se concretaron, se estableció el trazado urbano de una villa, donde posteriormente se desarrollaron calles y se construyeron tambores y chacras.

La zona comenzó a prosperar alrededor del 1900, con la llegada del ferrocarril a un paraje cercano, a unas 20 cuadras, que dio origen a Villa Lugano.

Debate y polémica por el posible cambio de nombre de Villa Riachuelo

La propuesta generó polémica en la comunidad. Los grupos en redes sociales como Facebook e Instagram del barrio comenzaron a reflejar un fuerte debate tras la revelación de la propuesta por parte de la Ciudad.

En su mayoría, las críticas negativas se centran en la dedicación a esta temática por sobre distintas problemáticas que, aseguran, existen en el barrio. Otros habitantes también cuestionaron el hecho de que no se presentaron propuestas para modificar los nombres de barrios del norte como Recoleta o Belgrano.