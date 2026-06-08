Este lunes, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) dio a conoce r el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) de mayo, que dio 2,1% , una cifra que marca una desaceleración con respecto a abril, cuando dio 2,5%, pero que sigue sin perforar el 2%.

En Argentina, la forma más común de determinar la clase social de una persona es a través de su acceso a las canastas, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, tales como vivienda, educación, salud, transporte y vivienda.

Clase media: ¿cuánto debo ganar para no ser pobre en junio de 2026?

Este lunes, el IDECBA también dio a conocer la cifra más reciente de la CBA y la CBT, que arrojaron los siguientes resultados para el mes de mayo:

En situación de indigencia: menos de $ 844.145,72

En situación de pobreza no indigente: entre $ 844.145,73 y $ 1.549.224,96

No pobres vulnerables: entre $ 1.549.224,97 y $ 1.960.035,62

Sector medio frágil entre $ 1.960.035,63 y $ 2.450.044,53

Sector medio - “Clase media”: entre $ 2.450.044,54 y $ 7.840.142,51

Sectores acomodados: desde $ 7.840.142,52.

Por lo tanto, para ser una familia tipo de clase media en el Gran Buenos Aires se necesitan ingresos familiares entre $ 2.450.044,54 y $ 7.840.142,51, según los datos del índice de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) definen las líneas de indigencia y de pobreza. Fuente: IDECBA.

Clase media: cómo es el sistema de canastas para estratificar hogares

El Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), mide la capacidad de acceso de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad.

Estas canastas establecen la línea de pobreza e indigencia, de la cual pueden tomarse ciertos parámetros para saber también cuándo una persona se encuentra en clase media o alta.

Con los datos, el IDECBA realiza una construcción de una estratificación de los hogares de la CABA y del Gran Buenos Aires en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios.

Cuánto tenés que ganar en CABA para ser clase media. Foto: generada por Gemini.

¿Cómo se determina si una persona es indigente, pobre, pertenece a la clase media o alta?

Los estratos están definidos de la siguiente manera:

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Tras la composición de 5 tipos de hogares compuestos por distintos tipos de integrantes y en distintas situaciones sociales, el informe publica un intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato para un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años (Hogar 1) (en pesos).