Sergio Berni cuestionó en duros términos la gestión del presidente Alberto Fernández. "Si Néstor (Kirchner) se levanta de la tumba, me parece que lo saca a patadas en el orto", dijo anoche en diálogo con TN.

En medio de la fuerte interna que atraviesa el Frente de Todos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tildó al mandatario de "ingrato" y "traidor", ya que planteó que "se caracterizó por ser un comunicador en off, en off hablan los traidores".

La contundente afirmación de Jorge Asís sobre la salida de Mauricio Macri: "Es parte del paisaje"



"¿No dijo en off que él quería ser candidato para terminar con el reinado de 20 años de kirchnerismo? Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es un ingrato", lanzó el ministro de Seguridad bonaerense, en referencia al expresidente Néstor Kirchner.

Sergio Berni destrozó a Alberto Fernández: "Si Néstor Kirchner se levantara de su tumba lo..."

Fue entonces cuando al ser consultado sobre lo que haría el difunto mandatario con Fernández, afirmó: " Si Néstor se levanta de la tumba, me parece que saca a patadas en el orto a Alberto ".

De este modo, volvió a tratarlo de " desagradecido " al recordar todas las críticas del actual presidente del Partido Justicialista (PJ) contra Cristina Kirchner durante su gobierno.

" Un hombre que dice que se le murió su mejor amigo que era Néstor y maltrató, como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato ", disparó.

Elecciones 2023: ¿cuáles son los posibles precandidatos de Juntos por el Cambio?



Pese a esto, intentó suavizar sus críticas a Cristina Kirchner por haber sido quien lo eligió al frente de la lista en 2019. "El que lo eligió habrá confiado en su capacidad, como le digo, yo cuando una persona actúa en su vida privada de una manera, no espero que en lo público lo haga distinto. Es un ingrato, como ya lo dije", reiteró.



Berni culpabilizó por la situación política actual a Alberto Fernández. "Fue un golpe muy bajo lo de él. Fue un daño tremendo que nos hizo para el peronismo", expresó.

"Lo que no puedo permitir es que el peronismo aún no tenga una estrategia electoral hacia donde marcha en materia electoral. Eso me parece atentar contra el peronismo", concluyó de cara a las elecciones presidenciales.