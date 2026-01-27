El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof, Sergio Berni, expresó este martes su respaldo a la propuesta del Gobierno nacional de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

Sin embargo, el funcionario kirchnerista fue más allá y cuestionó que el proyecto establezca un límite etario fijo, al tiempo que lamentó que esta iniciativa no haya surgido del peronismo.

“Música para mis oídos”: el apoyo de Berni al proyecto oficial

En declaraciones a Radio La Red, el otrora funcionario de la cartera de Seguridad no ocultó su satisfacción ante la iniciativa presentada por La Libertad Avanza. “La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad es música para mis oídos. Estoy totalmente de acuerdo”, afirmó el médico y político que supo conducir la cartera de seguridad provincial entre 2019 y 2023.

El exfuncionario recordó que este reclamo no es nuevo en su agenda política. “Es una demanda y un reclamo que hice personalmente a los legisladores de nuestro espacio”, señaló, y expresó su frustración porque el peronismo no tomó la bandera de este tema cuando tuvo oportunidad de hacerlo. “Lamento que nuestro espacio político no se haya hecho eco de esto y sea el partido libertario el que tomó la bandera”, reconoció.

La propuesta de Berni: imputabilidad sin límite de edad

Pese a su respaldo general, Berni planteó dos modificaciones sustanciales al texto que impulsa el oficialismo. La primera, y más radical, apunta directamente al corazón del proyecto: eliminar cualquier edad mínima de imputabilidad.

“No estoy de acuerdo con el límite de la edad de imputabilidad, que sea 13”, advirtió. Según su visión, ya que existe la posibilidad de reformar el Código Penal, sería un error desaprovecharlo estableciendo un nuevo piso etario. “No debemos dejar pasar la posibilidad de que sea más amplio y justo”, argumentó.

En su lugar, Berni propone un sistema basado en evaluaciones psiquiátricas individuales. “La baja de la imputabilidad no tiene que tener una edad, sino estar sometida a la discrecionalidad de un arbitrio psicológico”, planteó.

Según este modelo, debería realizarse una pericia psiquiátrica en cada caso para determinar si el menor comprendió la criminalidad de sus actos. “Debería existir una pericia psiquiátrica que informe si la persona que llevó adelante el delito comprende la criminalidad del hecho. Si la comprende, es imputable, independientemente de la edad”, explicó.

El debate sobre la imputabilidad de menores en Argentina

El régimen penal juvenil argentino está regulado actualmente por la Ley 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar. Esta normativa establece que los menores de 16 años son inimputables, mientras que entre los 16 y 18 años pueden ser punibles según la gravedad del delito.

El proyecto del Gobierno nacional busca modificar este sistema bajando la edad de punibilidad a los 13 años, una medida que generó fuerte polémica entre organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y diferentes sectores políticos.

Berni apoya bajar la edad de imputabilidad, pero propone eliminar el límite de edad: "Debería depender de una evaluación psiquiátrica" (Fuente: Archivo).

La postura del exministro, aunque coincidente con el oficialismo en la necesidad de una reforma, plantea interrogantes sobre los límites del sistema penal aplicado a niños y adolescentes, especialmente en lo referido a las garantías procesales y los estándares internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.