El debate interno que desató la renuncia de Macri en el FdT: ¿lo seguirán Cristina o Alberto?

Al kirchnerismo le cayó muy bien el renunciamiento de Mauricio Macri. Su decisión le sirve al entorno de la Vicepresidenta para recordar la derrota que el creador del PRO sufrió en 2019 cuando se convirtió en el primer Presidente en fallar en su intento por la reelección y las razones que lo llevaron a ese resultado electoral. Pero principalmente le sirve para volver a apuntarle a Alberto Fernández: piden, como casi a diario, que lo imite en forma urgente.

El ultimátum se oye en on -a través de varias entrevistas- y se repitió este fin de semana en off the récord, un operativo en voz baja paralelo al operativo clamor por Cristina 2023.

El dato más llamativo es que para una parte del Frente de Todos, la de Macri fue una decisión "inteligente". Porque según plantean no tiene un caudal electoral que le permita ganar la elección presidencial. Hasta advierten que las encuestas le daban un triple empate con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, precandidatos del PRO.

Escapa a ese análisis kirchnerista que hubiera sido improbable esa PASO de tres. Lo dijo María Eugenia Vidal, la única que admitía que si Macri se presentaba ella bajaba su precandidatura. Señaló también que no había margen para que los otros precandidatos lo enfrentaran.



Bajo esa perspectiva, el kirchnerismo advierte que a partir de ahora se "desobtura" la dinámica interna de Juntos por el Cambio, y principalmente del PRO, lo que le dará más competitividad a ese espacio. "Los potencia", añaden.

Insisten en que el exPresidente "no tenía capacidad de ganar la elección" y agregan que es la misma situación de Alberto Fernández quien por el contrario se mantiene en la indefinición.

Máximo Kirchner, Andrés Larroque y otros dirigentes del grupo más cercano a Cristina Kirchner, habían confrontado cara a cara con el Presidente en la reunión del Frente de Todos del mes pasado. El gobernador Axel Kicillof lo increpó pidiéndole una definición. Sin respuesta, repreguntaron Kirchner y 'El Cuervo'. Fernández insistió en que no era el momento.





Una reunión sin soluciones

Aquella noche de largo debate y duros cruces se acordó conformar una comisión para hablar con la Vicepresidenta y pedirle que reviera su postura de no ser candidata por sentirse proscripta judicialmente. Y se discutió sobre la urgencia de armar una estrategia electoral del peronismo. Ni se armó la comisión ni se acordó nada después de esa noche.

Lo que sí ocurrió es que distintas corrientes kirchneristas y La Cámpora, organizaron un plenario en Avellaneda y marcharon el 24 de marzo para pedir que ella sea la candidata. Máximo Kirchner desafió en ambas ocasiones al Presidente y puso una pausa sobre su madre para quien pidió generar las condiciones de manera que en libertad pueda armar la estrategia electoral como hizo en 2019.

El obstáculo K es Alberto Fernández. "Obtura el desarrollo de una PASO competitiva porque no se puede ir en contra del Presidente", reiteran convencidos de que con él, pierden. Hasta una importante fuente se mostró conciliadora: "Si se baja, va a ser muy valorado".

El Cronista preguntó si no ocurriría lo mismo si Cristina Kirchner dijera si quiere o no quiere ser, si se lanzara o anunciara que no lo hará, más allá del operativo ‘clamor'. "Eso es otra cosa", se excusaron y dejaron abierta la sospecha de que la intención de la Vicepresidenta es despejar el camino para que sin Fernández en el medio se pueda acordar una fórmula de unidad o una PASO de los distintos sectores internos.

El escenario del Frente de Todos

Sergio Massa dijo en su momento que es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente. Está claro que además del contexto difícil que tiene sería casi un quiebre institucional que enfrente a Fernández. Lo mismo corre para Eduardo ‘Waldo' de Pedro aunque para el ministro del Interior podría ser más fácil renunciar: por su rol probablemente no provocaría un cimbronazo económico.

Daniel Scioli empezó a caminar como precandidato. Sin embargo también él depende tanto de lo que haga el Presidente como la Vice. No es lo mismo caminar que lanzarse a la carrera electoral. Tampoco puede consolidarse nadie sin definición.

Este domingo Scioli habló pero no sobre la decisión de macro sino sobre sus conceptos sobre el país y la gestión del Frente de Todos. Le cuestionó las políticas que reivindica y que "pueden llevar a otros actores a repetir los mismos errores que pusieron al país de rodillas". Cuestionó los dichos de Macri y dio sus propias propuestas.

En ese marco El Cronista insistió ante el kirchnerismo sobre qué hará Cristina Kirchner. "El Frente de Todos mide bien y es competitivo", subrayaron, destacaron que ella es quien más mide pero la "persiguen judicialmente" y que "nadie excepto un ministro -por Aníbal Fernández- pide que él se presente". En cambio volvieron a reclamar que el Presidente imite a Macri y en forma urgente se baje.