"Cuando el Estado abandona...": el duro diagnóstico de Sergio Berni tras la amenaza a Messi y el ataque al supermercado de los Roccuzzo

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, habló sobre la balacera al supermercado de la familia de la mujer de Messi y dijo que "cuando el Estado abandona el territorio, todo responde a las leyes de la naturaleza. En el territorio si no está el Estado está el estado paralelo narco, esto es lo que vive Rosario".

A modo de comparación, enfatizó: "Lo de Santa Fe es un fenómeno distinto al fenómeno narco que vemos en Sinaloa. Hay que ver si esto fue o no narco, pero la realidad en Rosario es que la gente está aterrorizada".

Sobre los dichos de su par nacional Aníbal Fernández de que "ganaron los narcos", Berni respondió: "Está claro que no comparto sus declaraciones, esto es un momento trágico. Lo que menos necesita una situación como esta es discutir las formas de los funcionarios. El abordaje debe ser integral".

En este sentido, y en diálogo con América, el funcionario provincial agregó: "El jefe de Gabinete de la Nación escuché que iba a estar a cargo de este operativo, me parece inoportuno entremezclar una interna política entre el jefe de Gabinete que es de Santa Fe y el gobernador de Santa Fe. Esto requiere otro abordaje y esto pasa, es la consecuencia, de cuando el estado abandona el territorio".

Sin embargo, sobre la alarmante situación en Rosario Berni se mostró esperanzado: "No es una situación terminal, se puede revertir. "No tengo dudas de que esto se puede resolver y muy rápido, en no más de 15 días. No lo digo desde las ganas, sino desde la experiencia de haberlo hecho".

En esta misma línea, el titular de la cartera de seguridad en la Provincia de Buenos Aires añadió: "La columna vertebral de todo lo que se haga tiene que ser con las Fuerzas Federales de manera integrada".

Para Berni, las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández "no hicieron grandes transformaciones" en el área de seguridad. "Lo más triste de todo es que tuvo que pasarle a Messi para que alguien reaccione, porque si ese cartel le hubiera pasado al almacenero del barrio esta conversación hoy no la tenemos".



Por último, el ministro de Axel Kicillof elogió el Centro de Confinamiento del Terrorismo creado por el presidente de El Salvador: "Lo que hizo (Nayib) Bukele es 'música para mis oídos'. Hasta le podría decir de manera irónica que copió lo que yo tengo pensado en mi cabeza desde hace muchos años. Ese es el camino en materia penal y punitiva".

