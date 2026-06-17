Si el documento no cumple con la validez de fechas exigida, las autoridades migratorias podrían denegar el acceso. Foto: ilustración creada por IA.

La Copa del Mundo ya arrancó y muchos hinchas tienen sus entradas y visas listas, mientras que tras el triunfo de Argentina ante Argelia otros empiezan a buscar pasajes. No obstante, existe un aspecto administrativo que puede obstaculizar el ingreso a Estados Unidos: la validez del pasaporte, el cual debe mantenerse vigente por un mínimo de 6 meses tras la fecha de retorno al país de origen.

Aunque el viajero presente una visa aprobada y boletos para los partidos, en caso de que el documento no cumpla con la validez de fechas establecida, las autoridades migratorias tendrán la facultad de denegar el acceso.

Migraciones aumentó el control de dinero en la entrada y salida de Estados Unidos. Fuente: iStock. EvgeniyShkolenko

El trámite que exige Estados Unidos en el pasaporte para ingresar

Es fundamental distinguir que esta exigencia es independiente. La visa puede mantenerse vigente por varios años; no obstante, si el pasaporte en el cual está estampada (o el nuevo pasaporte que lo acompaña) se encuentra próximo a vencer, el control fronterizo de la CBP (Customs and Border Protection) tiene la potestad de restringir la entrada. Por ende, será necesario realizar el trámite para la renovación del pasaporte.

La normativa general de Estados Unidos establece que los pasaportes extranjeros deben ser válidos por un mínimo de seis meses adicionales al período de estancia previsto.

Esta disposición busca asegurar que el documento sea legal durante toda la estancia del visitante en el país. En el caso de que su pasaporte venza poco después de las fechas del Mundial, es probable que sea necesaria su renovación previa al viaje.

Es oficial | El Gobierno les prohibirá salir del país a las personas que no tengan este documento aunque cuenten con pasaporte y VISA Fuente: IA

Quiénes están excluidos en el Club de los Seis Meses para presentar el pasaporte

El Departamento de Estado sugiere que los solicitantes inicien sus trámites con suficiente antelación debido a la alta demanda que generará el evento deportivo. Un pasaporte roto, con hojas faltantes o con una fecha de vencimiento muy cercana puede frenar cualquier proceso de ingreso en Migraciones.

A pesar de esta excepción, las autoridades recomiendan que el pasaporte tenga una vigencia razonable. Las aerolíneas, que son las primeras en revisar la documentación antes de embarcar, a veces aplican criterios estrictos para evitar multas.

Por eso, la recomendación es verificar hoy mismo la fecha de expiración del documento de viaje. Si el pasaporte vence antes o durante el torneo, o apenas unas semanas después de su regreso, lo más seguro es iniciar el trámite de renovación lo antes posible para evitar complicaciones en la frontera.

La excepción que trae alivio a los argentinos

Estados Unidos tiene acuerdos con una lista de países denominada “Six-Month Club” (Club de los Seis Meses).

Los ciudadanos de estos países están exentos de la regla de los seis meses y solo necesitan que su pasaporte sea válido durante el tiempo que dure su visita. Entre estos países se encuentran Argentina, México, Colombia, Chile, España, Uruguay y Brasil .

Tener un pasaporte con menos de seis meses de validez puede generar demoras o consultas adicionales en los mostradores de los aeropuertos. Para quienes aún deben tramitar su visa, el pasaporte vigente es el primer requisito.