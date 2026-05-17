Después de que la inflación de abril corte la racha alcista y muestre una desaceleración por primera vez en casi un año, el Gobierno apuesta a consolidar el camino a la baja y un nuevo relevamiento sobre el precio de los alimentos mostró señales alentadoras en esa dirección. Así lo refleja un nuevo informe de avance de la consultora LCG, que analizó lo sucedido en la segunda semana de mayo. El reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, mostró para los últimos siete días una deflación del 0,8%. Cabe recordar que este segmento no había presentado variaciones durante la primera semana del mes. El cambio es notorio en comparación a la dinámica demostrada en las semanas anteriores, luego de que el final de abril se observaran aumentos de 1,3%. A pesar de eso, la inflación promedio en las últimas cuatro semanas acumula un alza del 2,7%. La baja general de la semana fue motorizada por el comportamiento de dos rubros de alto peso en el consumo de los hogares: las carnes y las verduras. De acuerdo al relevamiento, las verduras se hundieron un 5,3%, mientras que la carne retrocedió un 2%. En términos de incidencia, fueron los productos que más aportaron a la caída del indicador, con aportes del -0,43% y -0,62% respectivamente. Estos movimientos lograron compensar el alza en otros sectores que presionaron al alza. Concretamente, Azúcar, miel, dulces y cacao lideró el ranking de subas con un 2,7% semanal, seguido por las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que treparon un 1,1%. Condimentos y otros productos alimenticios, comidas listas para llevar y productos lácteos y huevos mostraron aumentos moderados, que no alcanzaron el 1%, mientras que hubo otros tres segmentos con tendencia negativa: Productos de Panificación, cereales y pastas (-0,1%), Aceites (-0,2%) y Frutas (-1%). Con respecto a las últimas cuatro semanas, el 40% de la inflación promedio del último mes se concentró en Productos Lácteos y Huevos, que acumuló una suba del 8,5% en ese período. “Junto a aceites y bebidas, creció por encima del promedio”, indicó el informe. Al mismo tiempo, otros tres rubros superaron el 2,7% de inflación promedio: Aceites (4,9%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (3,3%) y Productos de Panificación, cereales y pastas (2,8%). Con variaciones inferiores quedaron Carnes (1,7%), Verduras (1,6%), Condimentos y otros productos alimenticios (1,5%), Azúcar, Miel, Dulces y Cacao (0,8%) y Comidas listas para llevar (0,2%). Finalmente, las frutas mostraron una caída del 1,4%. La inflación de abril fue de 2,6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, cuando ascendió a 3,4%. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 32,4%, mientras que en lo que va del año acumula 12,3%. Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%), seguida de Educación (4,2%). Por su parte, el rubro de “alimentos y bebidas” explicó en gran medida la caída de abril. En esta oportunidad, el incremento registrado por ese ítem fue de 1,5%, el segundo valor más bajo del mes (Recreación y Cultura marcó una variación del 1%). Ahora bien, el INDEC permite conocer en detalle qué productos subieron más y cuáles menos. El organismo publica por mes una lista de 50 precios relevados en el Gran Buenos Aires, lo que permite hacer un seguimiento de cada artículo a lo largo del tiempo. De acuerdo al informe, el tomate redondo fue el insumo que más bajó, pasando de $ 2.040,75 a $ 1.704,85 por kilo (16,5% de retroceso). Al mismo tiempo, también fue significativa la reducción del limón: su valor se redujo en $ 453 por kilo (-15,1%) y su valor alcanzó los $ 2.549,02 en abril.