¿Se lanza para 2023? Lilita Carrió tiró una bomba de cara a la carrera presidencial de Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita Carrió" se refirió sobre los cruces públicos que protagonizan los principales candidatos para las elecciones del año próximo de Juntos por Cambio y dijo no compartir "que se anticipen tanto las candidaturas".

"A mí me da vergüenza ajena", dijo en declaraciones a Radio Mitre la exdiputada nacional por Cambiemos acerca del nivel de las discusiones entre las facciones de la coalición opositora.

La historia detrás del desborde de Patricia Bullrich contra el segundo de Horacio Rodríguez Larreta



"La próxima te rompo la cara": Patricia Bullrich explotó contra el segundo de Horacio Rodríguez Larreta



"No entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos, de todas maneras, la unidad está garantizada. Hay sobreinterpretaciones, va a haber internas porque hay diferencias, pero no creo que esto sea una cuestión esencial".

¿LILITA CARRIO 2023?, QUÉ DIJO DE SU CANDIDATURA

La cofundadora de Cambiemos dijo que en la actualidad tiene dos objetivos "centrales" de cara al armado de las listas que representen a Juntos por el Cambio en los próximos comicios: "Primero que sea republicana y segundo el tema de la honestidad y el financiamiento de la campaña".

"Yo no quiero un gobierno donde me gobierna [Daniel] Angelici o donde me condicionen los laboratorios porque aportan para las campañas electorales. Esta es mi lucha por abajo por ahora para tratar de imponer candidaturas cuya garantía sea la capacidad y la honestidad, y eso no es fácil", agregó.

Elisa "Lilita" Carrió.

"En Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta pero también hay corruptos, y también hay decentes pero que se financian por los grupos económicos. Si en Juntos por el Cambio no nos garantizan una lista honesta iremos con mi candidatura", dijo en otro segmento de la conversación.

"Total yo ya no soy persona expuesta, tengo todas las causas cerradas. A mí me parece que la lucha de fondo es por la república, esto es mundial, es por el centro republicano. Yo estoy trabajando con los grupos técnicos", añadió.

LA PELEA ENTRE PATRICIA BULLRICH Y HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Esta mañana se conoció un video en el que Patricia Bullrich, titular del PRO, amenazó a Felipe Miguel, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y mano derecha de su contrincante a la presidencia Horacio Rodríguez Larreta, al encontrarse durante la presentación del libro "Para qué" del expresidente Mauricio Macri.



"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode", le espeta Bullrich a Miguel cuando ambos se disponían a ocupar sus lugares en el auditorio de la Rural, donde el pasado 24 de octubre en un acto al cual asistieron varios referentes de Juntos por Cambio (JxC).



Carrió habló de la interna que sacude a la coalición opositora, luego del fuerte cruce público: "Patricia debe parar en función del conjunto, ella es buena persona, pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura. A ese Felipe Miguel ni lo trato ni lo conozco".

"Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país desbastado", marcó.