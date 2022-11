La historia detrás del desborde de Patricia Bullrich contra el segundo de Horacio Rodríguez Larreta

La titular del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió con un nuevo video filtrado en el que apunta contra la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, con una abrupta frase: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara".

El video fue captado en la presentación del segundo libro del expresidente Mauricio Macri, "Para Qué", organizada el pasado lunes 24 de octubre en La Rural y, aunque en el video se observa cómo Miguel intenta rebajar la tensión del ambiente con un abrazo, otros dirigentes del PRO presentes en la mesa observan atónitos, entre ellos Miguel Ángel Pichetto.

"Es bastante chocante, es un disparate. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos. Tampoco quiero generar de esto una bola de nieve", afirmó esta mañana en Radio Mitre Miguel sobre la situación.



Sin embargo, dijo "no tener en claro" qué fue lo que molestó a la exministra de Seguridad para gritarle en público. "Nunca me lo dijo, habría que preguntarle a ella. Si fuera el tema de las vallas... Yo nunca agredo personalmente a nadie, lo mío siempre van a ser opiniones diferentes con un ánimo constructivo o porque tengo una convicción, pero nunca en términos de agresiones personales. Me parece que esto cruza un límite, la violencia es inaceptable", cerró.



Bullrich, por su parte, redobló la apuesta: "¡Que se la banque!". Fue después de que se viralizara el video.

Consultada en Radio Mitre sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio, Bullrich contó: "Fue una expresión argentina, pero sobre todo soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho. Y yo creo que si hay algo con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía".

El origen del conflicto se remonta a más de dos meses atrás. Fue sábado 27 de agosto, pocos días antes del intento de magnicidio, en el que el gobierno porteño resolvió poner vallas en las inmediaciones de Juncal y Uruguay, el departamento de Cristina Kirchner.

Pero después de que la militancia kirchnerista las saltara, Horacio Rodríguez Larreta decidió retirar las vallas. Ahí se generó un contrapunto entre Bullrich y Rodríguez Larreta, al que se sumó Felipe Miguel.

"Nuestra coalición tiene que mostrar la personalidad de que puede gobernar. Que estamos en condiciones de mantener el espacio y el orden público", planteó en ese momento la ex ministra de Seguridad.

"Es un desafío muy importante y mi objetivo, dentro de una serie de cambios, es demostrar que no te van a doblegar", intentó diferenciarse Bullrich del alcalde porteño.

En ese marco, tanto Felipe Miguel, como Marcelo D'Alessandro y Soledad Acuña, acusaron a la presidenta del PRO de ser "funcional al kirchnerismo".



"Estoy muy sorprendido con las declaraciones que son claramente funcionales al kirchnerismo. La verdad es que me generan mucha desilusión", sentó postura el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones realizadas a LN+. Ese cruce fue la semilla de la amenaza que se concretó dos meses después.