"La próxima te rompo la cara": Patricia Bullrich explotó contra el segundo de Horacio Rodríguez Larreta

La titular del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió con un nuevo video filtrado en el que apunta contra la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, con una abrupta frase: "La próxima te rompo la cara".

El video fue captado en la presentación del segundo libro del expresidente Mauricio Macri, "Para Qué", organizada el pasado lunes 24 de octubre en La Rural y, aunque en el video se observa cómo Miguel intenta rebajar la tensión del ambiente con un abrazo, otros dirigentes del PRO presentes en la mesa observan atónitos, entre ellos Miguel Ángel Pichetto.

La crisis en el PRO y las trampas del poder que no pueden eludir sus candidatos



Con una mojada de oreja de Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta, la interna PRO quedó al rojo vivo



El reclamo surgió tras una serie de declaraciones televisivas de Miguel en las que, según Bullrich, este la "cruzó". Frente a esto, esta le exigió con violencia al jefe de Gabinete porteño que no apunte más contra su figura.

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, te aviso, te lo aviso así directamente", amenazó. Y subrayó: "Te lo digo, conmigo no se jode ".

En el vídeo se observa como Miguel intenta tomarse a la ligera la acusación y abraza a la titular del partido al que él también pertenece. Sin embargo, otros referentes del PRO presentes en la mesa como Miguel Ángel Pichetto observaron la situación con sorpresa.

Noticia en desarrollo.