El expresidente Mauricio Macri le respondió a su socia en Juntos por el Cambio y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Lilita Carrió, quien había afirmado que el creador del PRO tenía "un lado oscuro" en medio de las críticas por la interna que vive la oposición.

"Tengo que hacer una confesión, que mejor que acá con los cordobeses, tengo un lado oscuro, soy Batman", bromeo Macri en declaraciones al diario La Voz durante su visita a la provincia en la que participó de un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Macri en este viaje se ubicó con claridad del lado de Patricia Bullrich en la interna que vive Juntos por el Cambio luego de que Horacio Rodríguez Larreta propusiera incorporar a Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, a la competencia partidaria.

Mauricio Macri y la respuesta más insólita: "Soy batman"

"A la noche salgo a combatir el crimen", cerró el chiste Macri en la respuesta que brindó de manera socarrona a las palabras de Lilita, quien se ubicó cercana a Larreta en sus primeras definiciones en este debate que aún no tiene solución en el seno de la coalición opositora y más aun del PRO.

Macri participó de un evento junto a Luis Juez, candidato en Córdoba que disputará la provincia con el peronismo no kirchnerista de ese distrito y el cual es el principal opositor a que se sume Schiaretti a JxC por cómo será el diagrama electoral en el caso de que suceda.

Macri explotó contra Larreta por la inclusión de Schiaretti: "Es irrespetuoso y un atropello"

Qué dijo Macri de la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio

Durante el evento, el expresidente sostuvo: "No escuché nada que me diga que está superado el conflicto, espero que haya una reflexión, la improvisación no es una buena consejera, no puede ser superficial, este dialogo hace dos años era otra cosa".

"Schiaretti acompañó la mayoría de las leyes destructivas del kirchnerismo sin explicar por qué, tiraron una bomba en el medio de la coalición cuando faltan horas para la competencia, confío en Patricia y Horacio como líderes", consideró.



Por último, Macri volvió a dejarle un elogio a Milei y además de asegurar que llegaría al ballotage precisó que debe "ser respetuoso con Milei porque la gente lo escucha, después con diversos temas que cada uno se haga cargo de lo que dice".