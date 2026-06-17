El Gobierno consiguió repetir superávit en mayo luego de que se diera la primera suba en la recaudación tras nueve meses seguidos de caída.

Así, en mayo el superávit primario trepó a $ 1,9 billones y el financiero a $ 478.613 millones, luego del pago de intereses de deuda pública neto de tenencias intra sector público por $ 1,4 billones.

La mejora en la recaudación registrada en el quinto mes del año permitió más que duplicar el resultado primario respecto del registrado en abril.

En los primeros cinco meses del año, el superávit primario trepó a 0,7% del PBI y el financiero a 0,2%.

En el mes también se registró la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro por $ 24 billones, que se volcaron en gran parte a cancelar deuda con la entidad monetaria.

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Para el año, el FMI recortó el objetivo del superávit primario para Argentina, que había proyectado en 2,2% pero lo redujo a 1,4% en la segunda revisión, aprobada en mayo pasado, ante la caída de la recaudación y la tensión en Medio Oriente que presionó sobre los precios del petróleo y el gasto en subsidios a la energía.

“Mientras el total del gasto primario se redujo 2,2% interanual en términos reales, las erogaciones en concepto de Asignación Universal por Hijo y jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,6% y 1,2%, respectivamente”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

EN MAYO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ SUPERÁVIT FINANCIERO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones en mayo. El pago de intereses de deuda pública netos de tenencias… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026

Además, sostuvo que este resultado reafirma “el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.

A pesar de los mayores ingresos por la liquidación del impuesto a las Ganancias de empresas, los ingresos totales del sector público nacional crecieron en mayo un 27,8%, por abajo de la inflación interanual del mismo período (33,2%). Así, sumaron $ 14 billones.

Los recursos tributarios tuvieron un aumento del 30%, explicado por el salto del 72,5% que mostraron los ingresos por Ganancias.

En el sentido contrario, las retenciones tuvieron una caída nominal del 17,4% interanual.

Los ingresos de capital, que se explican por la venta de activos, participaciones accionarias o recupero de préstamos, tuvieron un salto de más de 100.000%, pero explicaron $ 13.820 millones.

Los gastos del sector público en el quinto mes del año treparon a $ 12 billones, un aumento interanual del 30,3%, también por debajo de la inflación.

Las prestaciones sociales demandaron $ 8,3 billones y crecieron levemente por encima de la inflación, dado que dentro se encuentran las jubilaciones que actualizan por la inflación de dos meses atrás.

El pago de remuneraciones demandó $ 1,6 billones (una suba del 26,9% interanual), mientras que las transferencias corrientes demandaron $ 4,4 billones, una suba de apenas 2,4% interanual. Dentro de estas últimas, las transferencias al sector público aumentaron 47,7% por los mayores envíos a universidades (89,1%).

A pesar de la mayor presión en el costo de la energía, los subsidios económicos crecieron un 6,8% por la caída real de los subsidios destinados a la energía (6,8% de suba nominal) y al transporte (4,3%), en plena implementación del nuevo esquema de subsidios y la baja de la cobertura del transporte público en el AMBA, que tuvo en mayo el primer recorte del nuevo esquema para los trenes urbanos.

Las transferencias corrientes a provincias estuvieron prácticamente pisadas respecto del año anterior. Es que se destinaron a los distritos unos $ 160.000 millones, un aumento de apenas 1,2% nominal, que se explicó por el desplome de otras transferencias, de la mano de un salto de los envíos por seguridad social (2258%). En este segmento la suma superó los $ 47.000 millones y respondió al comienzo del pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales de las provincias. Con muchas de ellas alcanzó acuerdos para el pago en cuotas que comenzó en mayo, mientras mantiene en la Corte la disputa con la provincia de Buenos Aires, que reclama $ 2,3 billones.

También aumentaron 439% los envíos a las provincias para gastos en salud.

Los gastos de capital se mantienen en caída y en mayo bajaron un 3,8%, en línea con el ajuste que había pedido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para recortar este segmento en al menos un 20% por cada Ministerio. Las principales bajas se dieron Educación (-98%), Agua y Alcantarillado (-16,6%), transferencias a provincias por transporte (-97,8%) y transferencias a provincias para vivienda (-100%).