Tras el acuerdo que se firmó en abril en Washington DC, el directorio del Banco Mundial y el de MIGA aprobaron este martes las garantías por u$s 2000 millones que le permitirán al ministro Luis Caputo acceder a fondos de bancos comerciales con tasas más bajas que en el mercado, de alrededor de 6,5%. Mañana miércoles su sumará el BID con garantías por otros u$s 550 millones .

El instrumento es “innovador”, según lo definió el propio BM. La entidad que preside Ajay Banga detalló que el paquete de financiamiento busca “apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital ”.

El Gobierno usará los fondos para cumplir con los pagos con acreedores privados. En julio vencen u$s 4500 millones.

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó un comunicado del Banco Mundial. La estrategia tiene el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cómo se estructuran las garantías

La letra chica marca que hay dos garantías combinadas del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta u$s 2.000 millones en préstamos comerciales: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), detalló la entidad.

Kristalina Georgieva con Luis Caputo en una reunión del FMI en Washington DC Fuente: Tom Brenner Tom Brenner

“Así, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, agregaron desde el Banco Mundial. En el ministerio de Economía señalan que la tasa que se paga por esos préstamos garantizados podría estar entre el 6 y 7% anual . Luis Caputo enfatizó en reiteradas oportunidades que es “más barato” de lo que podría obtenerse en el mercado , incluso con la baja del riesgo país.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento“, planteó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien esta semana estará en Buenos Aires. En redes consideró que Argentina ”alcanzó otro hito" y destacó el nuevo marco para impulsar al sector privado .

Pero el Banco también reconoce que el plan contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital , y moviliza financiamiento “en condiciones más accesibles”.

En el caso de Argentina, la estructura financiera aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA. “Generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”, afirmó Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA.

El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

Este miércoles el directorio del BID también analizará garantías por u$s 550 millones, que en este caso pueden apalancarse. Y todavía mantiene una negociación abierta con la CAF. En total, el Gobierno espera reunir unos u$s 4000 millones.

Compromisos despejados

Con la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial, “el equipo económico puede dar por cerrado el programa financiero de este año”, evaluó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE. Lo consideró un “puente de liquidez clave que despeja los compromisos financieros, incluyendo el pago de bonos soberanos de principios de 2027″.

“Este paso del Banco Mundial es el pilar de una estrategia que continuará a muy corto plazo con el tratamiento de una garantía por u$s 550 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra línea adicional bajo análisis de la CAF por un monto de entre u$s 250 millones y u$s 500 millones”, destacó Ritondale.

Estos avales “garantizan el cumplimiento de obligaciones financieras y mitigan los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, agregó.