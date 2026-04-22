El Gobierno nacional anunció una nueva modificación en el sistema de asistencia para el consumo de gas envasado en garrafas, para personas que no tienen el servicio con cañerías en sus casas. De esta forma, con esta última medida planificada para 2026, queda atrás el Programa Hogar que otorgaba descuentos a muchas viviendas. Esta decisión del Ejecutivo tiene como objetivo optimizar los recursos y asegurar que la ayuda llegue de manera directa a los sectores más vulnerables. Además, este nuevo esquema de subsidios reemplaza al tradicional beneficio que gestionaba por la ANSES. La medida, impulsada por la Secretaría de Energía, introduce un mecanismo de reintegro focalizado que busca actualizar el padrón de beneficiarios y modernizar los canales de pago. El histórico programa, que funcionaba bajo la órbita de la ANSES, entrará en desuso y dará paso al nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La diferencia entre ambos es que el viejo Plan Hogar se basaba en un depósito previo en las cuentas de los beneficiarios, y ahora el Gobierno decidió finalizar esta modalidad para implementar un control más riguroso sobre quiénes reciben la asistencia. Para garantizar una transición ordenada y evitar que las familias se queden sin cobertura durante el cambio, se estableció un período de convivencia de seis meses. Así, ANSES seguirá abonando el subsidio bajo el esquema anterior, mientras los usuarios completan el nuevo trámite obligatorio. Además, el nuevo sistema propone un cambio en la metodología, ya que no dará más un pago fijo mensual por adelantado, sino un reintegro por compra realizada. A partir de mayo, quienes adquieran garrafas deberán solicitar la devolución del monto correspondiente, que se acreditará a los pocos días de efectuada la operación. Una de las principales innovaciones es la flexibilidad en el cobro. A diferencia del sistema anterior, que exigía una cuenta bancaria, el SEF permitirá recibir el dinero a través de billeteras digitales (como la del Banco Nación). Esta medida busca incluir a los trabajadores informales y a sectores de la población que no están bancarizados, lo que facilita el acceso al beneficio de manera ágil y digital. El reintegro está destinado exclusivamente a familias que residen en viviendas sin conexión a la red de gas natural. Para acceder, es necesario cumplir con ciertos criterios socioeconómicos y realizar una inscripción previa en la página oficial del Gobierno. El pago del reintegro se fijó en hasta $ 9593 por cada garrafa adquirida. Dado que el precio de mercado de la garrafa de 10 kg ronda actualmente los $ 20.000, el subsidio del Estado cubre aproximadamente la mitad del costo total. Es importante destacar los siguientes puntos sobre el pago: