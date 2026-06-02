El mapa energético mundial está cambiando y tres países de América Latina concentran inversiones, petróleo y una ventaja estratégica que ya atrae a las grandes potencias

Directivos de petroleras, representantes gubernamentales y expertos debaten, desde este lunes en Buenos Aires, cómo aprovechar el potencial energético de Latinoamérica y concretar proyectos a gran escala que perfilen a la región como un proveedor seguro de gas y petróleo en medio de las tensiones geopolíticas globales.

La octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), que se celebrará hasta el próximo jueves en la capital argentina, centró su primera jornada en el análisis del conflicto bélico en Oriente Medio y su impacto en el sector energético.

Los 3 países de América Latina que podrían convertirse en potencias energéticas mundiales

“Las disrrupciones recientes han vuelto a enfocar la conversación global en lo esencial: la producción firme, la infraestructura confiable, rutas y seguras y países capaces de responder con escala”, planteó Martín Terrado, director de Operaciones de la petrolera colombiana GeoPark y presidente del directorio de Arpel.

En la inauguración de la conferencia, Terrado sostuvo que, en “un mundo que necesita energía disponible estable y predecible”, países como Brasil, Argentina y Guyana están demostrando que tienen “cómo responder”.

Países como Brasil, Argentina y Guyana están demostrando que tienen “cómo responder”. ChatGPT

Potencial regional

Según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), esta región aporta el 11% del suministro global de petróleo y cerca del 6% del gas natural.

Brasil, México y Venezuela son los mayores productores regionales de crudo, mientras que Argentina, Trinidad y Tobago y Brasil lideran la producción de gas natural.

Un 46% de la producción de petróleo se destina a exportaciones:

22% de los envíos al mercado intrarregional

un 31% a China

el 18% a EE.UU.

el 15 % a la Unión Europea.

En el caso del gas natural, el 16% de la producción se destina a exportaciones, mayormente entre países de la región.

“Todo indica que nuestra región será en los próximos años la que más crecerá en el mundo en materia de hidrocarburos fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, destacó Andres Rebolledo, secretario ejecutivo de la Olacde.

Daniel Yergin, vicepresidente del directorio de la calificadora S&P Global, observó que no es posible saber “cual será el resultado” del conflicto en Oriente Medio, pero afirmó que la situación “alienta la diversificación, la exploración, el desarrollo de nuevos recursos y las inversiones”.

Una oportunidad real para la región

“Para América Latina existe una oportunidad real. El mundo va a buscar diversificación e, incluso, va a estar dispuesto a pagar una tasa adicional para garantizarse la seguridad en el suministro”, apuntó.

Unos 500 ejecutivos, autoridades gubernamentales y consultores internacionales participan de la octava conferencia de Arpel, en la que se exponen las últimas novedades en el sector de hidrocarburos, incluyendo proyectos de integración energética, desarrollo de campos no convencionales, áreas costas afuera y producción de GNL.

Con información de EFE