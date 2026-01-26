Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

A partir de enero de 2026, el tradicional Programa Hogar de garrafas sociales dejó de existir como lo conocíamos y fue incorporado al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado mediante el Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial. Este cambio implica nuevas modalidades de inscripción, requisitos más estrictos y una forma diferente de recibir el beneficio.

La Secretaría de Energía, a través del Decreto 943/2025, unificó los subsidios energéticos de jurisdicción nacional para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos. Con esta medida, se dejó sin efecto el Programa Hogar, que estaba bajo la órbita de ANSES y que hasta diciembre de 2025 asistía a más de 3,3 millones de familias argentinas.

Según informó el organismo oficial en su sitio web argentina.gob.ar/subsidios, a partir del 2 de enero de 2026, los subsidios a la compra de garrafas se realizarán exclusivamente a través del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

¿Cómo funciona el nuevo subsidio?

La principal diferencia con el sistema anterior es que ANSES ya no depositará el monto subsidiado en la cuenta bancaria del beneficiario. Bajo el nuevo esquema, el subsidio se aplicará directamente como descuento al momento de comprar la garrafa, utilizando medios de pago digitales como billeteras virtuales (Mercado Pago, por ejemplo).

De acuerdo con información oficial del Gobierno, el subsidio comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una garrafa adicional en los meses de invierno para atender el mayor consumo estacional.

Requisitos para acceder al beneficio

Según el Decreto 943/2025 y la información publicada en el portal oficial, para acceder al nuevo subsidio de garrafas, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

Ingresos netos del hogar iguales o menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Según datos del INDEC de noviembre de 2025, este umbral equivale a $3.771.987,09 mensuales para un hogar tipo. En enero de 2026, el equivalente actual ronda los $3.641.397. No tener acceso a la red de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Ningún integrante del grupo familiar debe contar con un servicio de gas natural a su nombre. Contar con CBU activo a nombre del solicitante (aunque el subsidio se aplicará como descuento en la compra, el registro requiere esta información).

Excepciones por situación especial

Si el nivel de ingresos supera las tres Canastas Básicas Totales, el hogar aún puede inscribirse si cumple con alguno de estos requisitos especiales:

Al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un integrante con Pensión Vitalicia para excombatientes de Malvinas.

Un titular con Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Plan Garrafa: cómo inscribirse en el nuevo registro

Los beneficiarios del ex Programa Hogar tienen un plazo de seis meses desde el 2 de enero de 2026 para inscribirse en el nuevo sistema. Durante este período de transición, la Secretaría de Energía garantiza la continuidad de la asistencia.

Pasos para la inscripción:

1. Ingresar al sitio oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

2. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social a través de la plataforma Mi Argentina

3. Buscar la opción de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

4. Completar el formulario con carácter de declaración jurada

5. Aguardar la aprobación y verificar el estado del trámite en Mi Argentina

Documentación necesaria:

• Último ejemplar del DNI vigente

• Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

• Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente

Consultas y atención

Para resolver dudas o consultar el estado del trámite, los organismos oficiales dispusieron los siguientes canales de atención:

• Línea telefónica ANSES: 130.

• Línea Programa Hogar: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

• Correo electrónico.

• Portal web oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

Montos de referencia y precios actuales

Si bien la Secretaría de Energía eliminó los topes de precios en el mercado del gas licuado de petróleo desde agosto del año pasado, establece valores de referencia subsidiados que varían según la provincia. Según datos publicados en julio de 2025, los precios de referencia para una garrafa de 10 kilos eran los siguientes:

Provincia Precio subsidiado (10kg) Buenos Aires $ 1539 Ciudad de Buenos Aires $ 1788 Córdoba $ 1773 Santa Fe $ 2037 Misiones $ 2246 Tierra del Fuego $ 1990

Fuente: Secretaría de Energía, julio 2025

El precio de mercado de una garrafa de 10 kg en diciembre de 2025 rondaba los $11.500, mientras que el precio de referencia establecido para el público era de $10.500. El subsidio cubre parte de ese valor, aunque el porcentaje exacto del descuento bajo el nuevo esquema aún no fue informado oficialmente.

Garrafas adicionales para zonas frías

El nuevo régimen mantiene la posibilidad de solicitar garrafas adicionales para hogares ubicados en zonas con bajas temperaturas o sin acceso regular al recurso. Según información oficial del portal argentina.gob.ar, pueden acceder a este beneficio adicional los residentes de:

Provincias patagónicas: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Patagones. Zonas frías según Ley 27.637: La Puna y localidades específicas de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Además, el subsidio básico puede incluir un monto adicional durante los meses de invierno o si en la vivienda habitan más de 5 personas.

Control y fiscalización

El Decreto 943/2025 establece que se aplicarán controles y cruces de información entre los ingresos declarados y los registrados en las bases de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), gestionado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Según el informe técnico del Gobierno que fundamenta el decreto, durante la revisión del régimen anterior se detectaron irregularidades graves: unos 2590.000 usuarios estaban recibiendo subsidios sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo.

Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas (Fuente: Shutterstock).

Las autoridades realizan cruces de datos periódicos para verificar que quienes reciben el subsidio cumplan con las condiciones requeridas. En caso de detectar incompatibilidades, el beneficio puede ser suspendido.

Transición y plazo de inscripción

La Secretaría de Energía, con la colaboración de ANSES, dispone de un plazo de seis meses desde el 2 de enero de 2026 para completar la migración de los beneficiarios del Programa Hogar al nuevo régimen SEF. Durante este período de transición, los beneficiarios actuales continuarán recibiendo el subsidio con la modalidad tradicional de depósito directo.

Una vez cumplido el plazo establecido, el pago directo dejará de existir y el beneficio se aplicará exclusivamente bajo el nuevo esquema con descuentos al momento de la compra mediante medios de pago virtuales.

Los beneficiarios que no se inscriban dentro de este período de seis meses perderán el derecho a recibir el subsidio, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible.