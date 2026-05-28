La Secretaría de Energía extendió para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes que implementó a principio de mes. Además, aplicó una medida similar sobre la electricidad.

De esta manera, la normativa firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti reiteró que el grupo a los cuales se extiende este beneficio se mantiene en los usuarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el decreto 943/2025.

Descuentos para las tarifas de luz y gas: cómo se aplicarán

El documento establece bonificaciones extraordinarias aplicables durante el mes de junio para compensar el aumento de demanda causado por las bajas temperaturas invernales. Específicamente, se otorga un descuento adicional del 25% para el gas y del 11,97% para la electricidad a los beneficiarios del régimen de subsidios focalizados.

“La medida propiciada se enmarca en los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad que orientan el proceso de reestructuración del régimen de subsidios energéticos, procurando evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo”, justificó el Gobierno.

Cómo funciona el esquema de subsidios

Desde principios de año, el acceso a los subsidios energéticos se limitó a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , equivalentes o inferiores a $ 4.409.304 mensuales, según datos a abril de 2026 del INDEC. Una vez que se publique el dato correspondiente a mayo, el tope volverá a ajustarse.

El nuevo régimen también incluye a los usuarios de gas propano distribuido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibirán el subsidio bajo las mismas reglas. Estos usuarios cuentan con un plazo de seis meses para inscribirse en el nuevo esquema, por lo que hasta junio el beneficio continuará aplicándose.

En las boletas de luz, los usuarios que cumplan los requisitos del SEF tendrán un descuento base del 50% durante todo el año, aplicado sobre 300 kWh mensuales en los meses de mayor consumo y en 150 kWh en los meses templados.

En tanto, en las tarifas de gas, se aplica una bonificación base del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras en los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.