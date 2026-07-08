Analistas consideran que la inflación será el principal punto de partida para definir el incremento.

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2027 comenzó antes de que inicie la negociación oficial entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. De acuerdo con proyecciones de analistas económicos, el incremento tendría un piso cercano al 7%, porcentaje que respondería al comportamiento esperado de la inflación durante 2026 y que serviría como base para la discusión que encabezaría el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aunque la decisión definitiva se conocerá a finales de 2026, las primeras estimaciones ya abrieron el análisis sobre el impacto que tendría un nuevo aumento en el bolsillo de los trabajadores, las empresas y el comportamiento de los precios.

¿Cómo quedaría el salario mínimo en Colombia para 2027?

Las proyecciones conocidas hasta el momento indican que el incremento del salario mínimo para 2027 partiría de una inflación cercana al 7%. Esa cifra es considerada por varios expertos como el punto mínimo que debería reconocer el ajuste salarial para evitar que los trabajadores pierdan capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de vida.

Durante el espacio Al Tablero, del diario Portafolio, el director ejecutivo de investigaciones de Corficolombiana, César Pavón, explicó que, si la inflación efectivamente cierra alrededor de ese porcentaje, el aumento no debería ubicarse por debajo de ese nivel.

En ese escenario, la negociación partiría de un ajuste cercano al 7%, aunque el porcentaje final dependerá de las conversaciones entre el Gobierno nacional, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales.

¿Cómo quedará el salario mínimo en Colombia para 2027 con el Gobierno de De la Espriella?

¿Por qué algunos expertos hablan de un aumento cercano al 8%?

Además de la inflación, uno de los factores que históricamente se tiene en cuenta durante la negociación del salario mínimo es el crecimiento de la productividad laboral.

Según explicó César Pavón, si la inflación termina alrededor del 7% y a ese porcentaje se suma aproximadamente un punto correspondiente a la productividad, el incremento podría ubicarse cerca del 8%.

Esa metodología ha servido como referencia en negociaciones anteriores, aunque no constituye una obligación legal, ya que el porcentaje definitivo depende del consenso entre las partes o, en caso de no alcanzarlo, de la decisión que adopte el Gobierno mediante decreto.

¿Qué impacto tendría un aumento elevado del salario mínimo en Colombia?

El economista advirtió que un incremento muy superior al comportamiento de la inflación podría generar nuevas presiones sobre los precios de la economía.

De acuerdo con su análisis, aumentos significativamente superiores al crecimiento del costo de vida elevan los costos laborales para muchas empresas, especialmente aquellas con mayor intensidad en mano de obra. Posteriormente, parte de esos mayores costos suele trasladarse al precio de bienes y servicios que pagan los consumidores.

Por esa razón, el experto considera importante que el incremento mantenga un equilibrio entre proteger el ingreso de los trabajadores y evitar nuevas presiones inflacionarias.

¿Qué pasó con el salario mínimo y la inflación en los últimos años?

Durante su intervención, Pavón recordó que en años anteriores el salario mínimo registró incrementos considerablemente superiores a la inflación observada en ese momento.

Según explicó, esa diferencia terminó reflejándose posteriormente en distintos sectores de la economía, especialmente en servicios, productos regulados y algunos bienes de consumo, lo que contribuyó a mantener presiones sobre el índice de precios.

El analista sostuvo que, de acuerdo con los cálculos realizados por Corficolombiana, sin esos incrementos ampliamente superiores a la inflación, el país probablemente habría alcanzado antes el rango meta establecido para el control del costo de vida.

¿Cómo influirá el Gobierno de De la Espriella en la negociación del salario mínimo de 2027?

Cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia, el proceso seguirá desarrollándose dentro del esquema previsto por la legislación colombiana.

En la mesa participarán representantes del Gobierno nacional, organizaciones sindicales y gremios empresariales, quienes evaluarán variables como:

La inflación anual.

La productividad laboral.

El crecimiento económico.

La generación de empleo.

La situación financiera de las empresas.

En caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes antes del cierre del año, corresponderá al Gobierno fijar el incremento mediante decreto.