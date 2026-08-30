La paradoja de Milei rumbo a 2027: acuerdos en duda, el mayor revés digital y la hora de los “depredadores”
La pérdida de potencia en la conversación en las redes coincide con una etapa en la que el Gobierno necesita ampliar su base política pensando en el desafío del próximo año. Gobernadores y PRO negocian con la Casa Rosada, pero desconfían de los armados violetas
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 30 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.