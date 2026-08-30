Cumbre por la caja

Se acerca la fecha para la presentación del Presupuesto 2027 y la Casa Rosada define la letra chica . Los gobernadores se inquietan y reclaman menos discrecionalidad, preocupados por la constante baja de la recaudación. Como anticipó este medio, pedirán que se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos para el arreglo de rutas, entre otras demandas para garantizarse fondos y obras.

En el marco de un encuentro administrado por fuera del radar público, recibieron este jueves a ministros de Economía de las provincias, con quienes se habló de los aspectos centrales de las proyecciones fiscales para el próximo año. Asistió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el principal nexo de Economía con los distritos.

El rosarino se queja por los planteos opositores que denuncian abandono de la obra pública y asevera que “hace 25 años no se hace nada en las rutas y ahora dicen que están detonadas” . El alfil de Luis Caputo mantuvo diálogo durante ese lapso con Diego Santilli, presente de manera telefónica en el cónclave.

Que no escuche Milei

El presidente niega que exista una crisis de morosidad y rechaza intervenir. Señaló que el consumo está “en máximos históricos”, que la economía “no para de crecer” e ironizó sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”.

A pesar de la contundencia de sus expresiones y sus constantes citas a los datos, en la mesa política hay quienes relativizan los indicadores y el entusiasmo. Y Karina lo sabe. Luis Caputo manifestó desde comienzos de año que eran indispensable acuerdos políticos sostenibles que mejoren la confianza con el Gobierno y que permitan pensar en que está allanado el camino para la reelección de Milei.

Se le sumó en su momento Patricia Bullrich y tímidamente se animan otros funcionarios que enfatizan en sus mítines la necesidad “de dar señales” a la micro.

CMF

“Llegó con delay, pero empieza a haber reacción y se están dando cuenta que es importante dar un mensaje de empatía. La empezaron a ver” , subrayó un referente del gabinete.

A contramano de lo expuesto por el líder libertario, “Toto” impulsó una serie de medidas destinadas a reactivar la economía. Flexibilizó las reglas para que los bancos puedan prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas, anunció un plan de $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para fomentar créditos hipotecarios y habilitó aumentar el salario mínimo de algunas actividades golpeadas. “ Se vendrán más anuncios”, vaticinaron en Balcarce 50, donde, incluso, no descartan que pueda haber algún gesto para los deudores.

El juego del miedo

No era una prioridad hasta que se viralizó. Si bien Diego Santilli tenía como objetivo reformular el directorio del Correo Argentino, prefirió atender otras urgencias. Sin embargo, el adelanto de El Cronista el domingo pasado revelando que había tres alfiles de Manuel Adorni como directores de la empresa estatal, cobrando un sueldo de casi 8 millones sin trabajar desde el 30 de abril, aceleró los procesos.

El Ejecutivo dispuso que este lunes el directorio se reúna y llame a una asamblea para avanzar con la purga. Aimé Ayelén Vázquez, Federico Esteban Sicilia e Ian Lionel Vignale están nominados, aunque se especula que uno de ellos podría seguir. Vignale es el único que subsiste en una oficina descentralizada de la Jefatura de Gabinete.

El resto renunció, pero mantuvo su cotizado puesto en el Correo, que, por primera vez en 15 años, dio superávit en 2025 y donará una parte de la ganancia al Tesoro. Los amigos del exvocero quedaron azorados por la repercusión mediática sobre sus casos y preguntaron si se aproxima la guillotina . Ya les notificaron que se acerca el fin.

Asado, folclore y reconciliación

El 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros sirvió como escenario para el reencuentro entre la familia Moyano y el titular de la AFA, Claudio Tapia, tras años de distanciamiento.

Sin Facundo Moyano, quien solo profundizó su enemistad tras su escándalo policial, se trató de una celebración que ayudó a recomponer el vínculo entre los propios sindicalistas. Con asado como plato principal y al ritmo del folclore y la cumbia, los festejos tuvieron a “Chiqui” en un rol estelar, con decenas de pedidos de selfie. El dirigente no solo habló con la familia camionera, sino también con Juan Pablo Brey y Cristian Jerónimo, dos referentes de la CGT.

“Conversaron de todo, pero Chiqui se preocupó por la situación del país. Dio su opinión sobre cómo ve todo y se interiorizó sobre cómo ven la problemática social”, consignaron dos fuentes que observaron el momento.

La CGT, que niega acuerdos con el Gobierno por un mínimo salarial cercano al millón de pesos para trabajadores conveniados, se muestra activa. Mientras evalúa profundizar su plan de lucha con una inminente reunión del Consejo Directivo para esta semana, su cúpula se reunió con dos posibles candidatos para 2027.