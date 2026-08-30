La cumbre por la caja, el delay de la mesa política y los candidatos en el radar gremial
Una reunión fuera del radar encendió la disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores por los fondos y las obras del Presupuesto 2027. Mientras, la mesa política admite con demora la necesidad de dar señales a la economía real.
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