Tras encabezar la reunión de Gabinete semanal, el presidente Javier Milei reúne este lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en una jornada que funcionará como una doble bajada de línea para el Congreso: el Presidente volverá sobre los fundamentos de su programa económico antes de la presentación del Presupuesto 2027 y, al mismo tiempo, se espera que anticipe a su bloque los detalles del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional por las Islas Malvinas.

El encuentro comenzó a partir 15 en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como destinatarios a los 95 diputados y 21 senadores que integran los bloques libertarios. Entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Todos debieron, como de costumbre, pasar por el detector de metal y dejar sus celulares en un sobre de madera. Según pudo saber El Cronista, quien comenzó la exposición fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Presidente, en tanto, llegó antes de y 30 para comenzar con lo que desde su entorno definieron como “masterclass”. Lo recibieron con aplausos.

La particularidad de la convocatoria es el formato elegido por el Presidente, quien exhibe con pizarra y marcador los lineamientos de su programa economico. Puntualmente, la idea es que Milei brinde una exposición sobre “La economía en una lección”, el libro de Henry Hazlitt que ya les había entregado a los legisladores durante la reunión del 25 de agosto, tal como anticipó en exclusiva El Cronista.

La idea es volver sobre los conceptos que el jefe de Estado considera centrales para defender el rumbo económico y p reparar a su bancada para una discusión parlamentaria que tendrá al Presupuesto como principal prueba política . El proyecto deberá ingresar a Diputados este martes 15 de septiembre, como fija la ley.

En el adelanto del Presupuesto presentado en junio el Gobierno planteó una expectativa de desaceleración significativa de la inflación, una recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, un incremento real de la recaudación y una continuidad en la reducción de la presión tributaria. El objetivo declarado era que una menor carga impositiva permita “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad exportadora.

Milei necesita que su bloque llegue al debate con un discurso homogéneo sobre el programa económico. La defensa del rumbo, en la previa del año electoral, es por caso el mismo tema que tocó el Presidente frente a los ministros esta mañana. “No hay que dejarse psicopatear”, les advirtió a los funcionarios.

La economía no será el único asunto de la reunión, ya que el Presidente también podriá sobre la mesa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que prevee enviar a Diputados en los próximos días, como parte de la ofensiva que Milei lanzó en su cadena nacional sobre Malvinas.

La iniciativa tendrá como uno de sus puntos centrales una modificación de la Ley 26.659, con un endurecimiento del régimen de sanciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas o en los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. El esquema también alcanza a proveedores y contempla restricciones para contratar con el Estado, además de la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia cuando corresponda.

El segundo eje será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La intención oficial es establecer una coordinación permanente de la política de seguridad y sumar herramientas para proteger infraestructura crítica y los espacios marítimo y aeroespacial.

El tercer componente apunta a dotar al Estado de facultades para responder frente a actores estatales o privados que, según el Gobierno, representen una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto también se vincula con la decisión de reforzar las capacidades militares en el Atlántico Sur y priorizar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027 , que será contemplada dentro de $300 mil millones para el año que viene según trascendió el fin de semana.

Para el Gobierno, el Presupuesto será la principal prueba de negociación con gobernadores y bloques aliados. Malvinas, en cambio, le ofrece un terreno distinto: una causa sobre la que busca construir un respaldo transversal y, al mismo tiempo, justificar nuevas herramientas de seguridad y defensa.

La reunión de esta tarde será, en definitiva, una combinación de clase económica, coordinación parlamentaria y bajada política. Milei volverá a explicar a su tropa por qué considera que el rumbo económico no admite desvíos y, al mismo tiempo, deberá ordenar cómo defender en el Congreso dos de los proyectos que la Casa Rosada decidió colocar en el centro de su agenda de septiembre: el Presupuesto 2027 y la nueva ley sobre Malvinas.