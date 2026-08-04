YPF ejecutó este martes 4 de agosto un split de sus acciones en una relación de 10 a 1 en el mercado bursátil local. La medida achica el precio unitario del papel $YPFD y busca ampliar el número de inversores que pueden acceder a la compañía, aunque no modifica ni el valor económico de las tenencias ni la estructura societaria de la petrolera.

Qué es un split accionario

Un split consiste en dividir cada acción existente en varias más pequeñas, sin alterar el valor total de la tenencia de cada accionista. En este caso, la relación es 10 a 1. Cada acción de YPF que un inversor tenía hasta el 3 de agosto se transforma en diez, con el precio ajustado en la misma proporción.

La operación no modifica el valor del capital social ni los derechos de voto asociados a las tenencias. Tampoco altera la participación relativa de cada accionista dentro de la estructura societaria. El capital social se mantiene en $ 3.933.127.930, aunque ahora representado por una cantidad de acciones diez veces mayor.

En números concretos, la cantidad de acciones ordinarias en circulación pasa de 393,3 millones a 3.933,1 millones. El valor nominal de cada papel baja de 10 pesos a 1 peso. Quien tenía una acción antes del split recibe nueve adicionales, hasta completar diez, sin costo ni trámite alguno.

Un split no mejora ni empeora los fundamentos de una empresa. Es una decisión técnica orientada a la accesibilidad y a la liquidez del papel, no a su valuación. Dividir una acción no la hace ni más ni menos rentable, aunque suele acompañarse de mayor volumen operado.

Por qué YPF hizo el split

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, explicó el objetivo de la medida en un comunicado dirigido al mercado. “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó.

Antes del split, YPF era la acción de mayor valor nominal entre las energéticas que cotizan en el mercado local, lo que encarecía el ingreso de pequeños ahorristas que quisieran comprar un lote completo de acciones. Al bajar el precio unitario, la compañía apunta a que un universo más amplio de inversores minoristas pueda participar, además de buscar mayor volumen operado y profundidad de mercado.

Un "split" de acciones es una división de los títulos de una compañía que cotiza en bolsa.

La nota que YPF presentó ante la Comisión Nacional de Valores vinculó además la decisión con la adopción de prácticas habituales entre compañías comparables a nivel local e internacional, donde los splits son una herramienta frecuente entre empresas cuyo precio de acción alcanza valores elevados.

El contexto bursátil que impulsó la decisión de YPF

La acción de YPF marcó precios máximos históricos en mayo. Los analistas atribuyeron ese salto a una combinación de factores, entre ellos la suba de más del 90 por ciento en la cotización del petróleo crudo durante 2026 por las tensiones en Oriente Medio, con el Brent operando por encima de los 110 dólares el barril, y el regreso del apetito inversor por los activos argentinos vinculados a Vaca Muerta (dato de una búsqueda propia). En ese marco, la capitalización bursátil de la compañía llegó a superar los 20.000 millones de dólares, con el ADR acumulando una suba superior al 30 por ciento en el año.

Entre los inversores que profundizaron su exposición a la petrolera se destacó Stanley Druckenmiller. Durante el primer trimestre de 2026 incrementó de forma sustancial su posición en YPF hasta convertirla en uno de los focos centrales de su cartera global, con una compra superior a los tres millones de acciones por un valor cercano a los 150 millones de dólares.

La compañía además reportó en el primer trimestre del año las ganancias más altas de su historia para ese período, por 1.594 millones de dólares, con un margen del 32 por ciento sobre ingresos, en un balance que reflejó el crecimiento de la producción de shale y una baja significativa de los costos operativos.

Puertas adentro del mercado local, el volumen que mueve YPF es uno de los más altos entre los papeles que integran el S&P Merval. Un precio unitario más bajo tiende a favorecer justamente ese tipo de papeles de alta rotación, porque permite operar lotes más chicos y ajustar mejor las carteras sin necesidad de inmovilizar montos elevados en una sola posición.

Qué deben tener en cuenta los inversores

Para quienes ya tienen acciones de YPF, el split no requiere hacer nada en particular. El nuevo saldo se acredita de forma automática y sin costo, y el valor total de la inversión no cambia por el solo hecho del desdoblamiento. Las variaciones que pueda mostrar la cartera en los días de transición responden al método de valuación del título en cada cuenta comitente, no a un cambio real en el patrimonio del inversor.

Para quienes evalúan comprar por primera vez, el efecto es un precio de entrada mucho más bajo por unidad, lo que en teoría facilita operar montos más chicos y ajustados al perfil de cada ahorrista. Eso no modifica, sin embargo, los fundamentos de la compañía ni el análisis de riesgo que debe hacer cualquier inversor antes de tomar una decisión sobre sus ahorros.