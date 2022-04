Santiago Cafiero: "El ciclo de Martín Guzmán como Ministro de Economía no está cumplido ni mucho menos"

Crecen los rumores de cambios de Gabinete, que serían anunciados después de Semana Santa. El presidente Alberto Fernández estaría dando las puntadas finales en Olivos, tras una semana histórica para su vida y su mandato.

En lo personal, por la presentación en sociedad de su hijo Francisco. Tras el alta médica que el recién nacido recibió junto a su madre y primera dama Fabiola Yáñez, Alberto reconoció que la llegada de su segundo heredero es "un oasis en un momento muy difícil" .

En lo político, son horas clave para el futuro de su relación con Cristina Kirchner, quien dobló la apuesta de la grieta interna en el Frente de Todos con su polémico discurso en la apertura de sesiones de Eurolat.

Allí cuestionó -de manera implícita pero indudable- el poder real de gestión del Presidente. "Que te pongan una banda y te den el bastón no es todo el poder", dijo ante diputados europeos y latinoamericanos.

Sus palabras fueron repudiadas tanto por eurodiputados como por Juntos por el Cambio, que publicó una carta rechazando la forma en que "avergonzó a la Argentina" con su "discurso militante" en un foro internacional.

En lo económico, Alberto Fernández enfrenta duros cuestionamientos contra el ministro Martín Guzmán tras conocerse que la inflación de marzo fue de 6,7%, récord mensual en 20 años.

En ese contexto, el canciller Santiago Cafiero aclaró que "el presidente Alberto Fernández es el único imprescindible en el Poder Ejecutivo, en esta alianza de Gobierno y en el Frente de Todos".

Y eligió desviar la atención de la grieta interna para apuntar contra la oposición, al afirmar que hay solo dos proyectos de país en la Argentina: "Uno lo expresa el Frente de Todos y otro está expresado por esta nueva derecha con algunos visos antidemocráticos también, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países que están en pugna", dijo en una entrevista publicada en el sitio La Política Online.

Sobre la votación dividida del oficialismo ante el acuerdo con el FMI, que incluyó la inesperada renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados, Cafiero consideró que "lo que uno tiene que evaluar, más allá de las diferencias internas, el acuerdo con el Fondo salió y fue mayoritario el apoyo incluso hacia adentro del bloque".

Qué va a pasar con Martín Guzmán y los cambios en el Gabinete

Además, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto dejó en claro su respaldo al ministro de Economía Martín Guzmán, cuestionado por propios y ajenos. "Guzmán hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de la deuda, allá en septiembre de 2020, en plena pandemia. Había voces, sobre todo de los que tomaron esa deuda, que decían que se resolvía en 5 minutos. Guzmán demoró mas pero porque consiguió un mejor acuerdo", planteó.

Cafiero, el hombre de mayor confianza de Alberto Fernández, agregó que "el acuerdo con el FMI que se hubiera conseguido en 5 minutos hubiera incluido reforma laboral, previsional... Nada de eso está hoy. Y es producto de la gran negociación que hizo el ministro de Economía . No veo para nada que haya un ciclo cumplido, ni mucho menos", zanjó.

Sobre los rumores de cambios en el Gabinete después de Semana Santa, Cafiero fue contundente: "No me corresponde a mí decirlo. Lo que sí es claro es que ningún integrante del Frente de Todos está atornillado a su cargo. Hoy los funcionarios son todos militantes y entienden que si el Presidente precisa su cargo, están siempre a disposición".

Alberto, Cristina y las elecciones 2023

Sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el canciller Santiago Cafiero se limitó a decir: "Me parece que hay matices que se expresan, pero después no mucho más. No hay mucha más materia opinable".

Con relación al armado del Frente de Todos para las elecciones presidenciales 2023, Cafiero planteó que "lo más importante es sostener la unidad . No quiero decir que se acallen diferencias. Las diferencias pueden convivir siempre respetando la institucionalidad del Presidente y a quienes están llevando al gestión pública en un momento de la Argentina que viene de una doble crisis: de deuda, balanza de pagos y recesión de 2018, 2019 y 2020; y de la pandemia".

Y disparó: "No entender que esta doble crisis lo que precisa es una doble recuperación parte de una tarea que todavía se tiene que seguir dentro del Frente de Todos , para que se entiendan las dificultades fácticas que tiene el gobierno para avanzar en una agenda progresiva y progresista como uno desearía".

