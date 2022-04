La inflación del primer cuatrimestre será la más alta en 31 años

Pese a que se venía proyectando un mal dato de inflación para el tercer mes del año, el golpe al bolsillo fue mayor a lo esperado .

El índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 6,7% según informó el Indec, lo que deja un fuerte arrastre estadístico para abril por lo que estiman que el piso de aumento será 5,5%. Equivale a una pérdida de poder adquisitivo de 22,4% acumulada en el primer cuatrimestre , la mayor desde la última hiperinflación en 1991.

Con estas cifras, la inflación en los últimos 12 meses del año trepó 55,1%, muy por encima de la mayoría de las paritarias por lo que hubo una gran caída del poder de compra, que anticipan que se traducirá en una baja del consumo. En promedio, en los últimos tres meses la inflación fue de 5,1% de seguir a este ritmo equivaldría a una tasa anual de 81,5%.

"La economía perdió las anclas" - Menescaldi

"Cualquier precio que digan hacia adelante es posible. La economía perdió las anclas . Hoy cualquier por las dudas remarca por falta de horizonte, no sabe qué viene adelante. Y parte de la falta de dirección viene por la política. La falta de cohesión dificulta aplica un programa que te permita reducir los precios ", explicó Sebastián Menescaldi, director de Eco Go.

Y agregó: "El acuerdo con el FMI te permitía crear un marco para después empezar a reducir la inflación. El problema es que no se aclara la implementación de eso. El Fondo pide aumentar tarifas y hay una parte del Gobierno que no quiere . No hay credibilidad, la política no sabe hacia dónde va".

La inflación más alta en 20 años:

La tasa mensual de 6,7% es igual a la abril de 2016 -se había aplicado un fuerte ajuste de tarifas- y la más elevada desde marzo de 2002, que después de una brutal devaluación había tocado 10,4%.

Un 80% de las divisiones aumentaron el tercer mes del año por encima del 4%. Precisamente, educación 23,6%, indumentaria 10,9%, gastos de vivienda como gas y agua 7,7%. alimentos y bebidas 7,2%, transporte 5,5%, salud 5%, entre otras.

Alimentos y bebidas volvió a tener una suba importante por encima del indicador general, potenciada por panificados como el pan francés que escaló 17,7%, la harina 13,2%, fideos 10,7%, la leche 13,9%, la manteca 10,2%, los huevos 21,6% y el pollo 15,1%.

"El dato de inflación de marzo fue muy malo, el peor registro en 20 años, sin devaluación, ni gran ajuste de tarifas y alimentos muy altos . Desde la semana pasada digo que el dato de marzo es viejo y lo importante es que abril no acelere. Si empieza a acelerar "mes a mes" es entrar en tierra desconocida", explicó Fernando Marull, economista director de FMyA.

"Si la inflación empieza a acelerar "mes a mes" es entrar en tierra desconocida" - Fernando Marull.

La inflación núcleo -sin regulados ni estacionales- fue de 6,4% en marzo la más elevada en 29 meses y anualizada tuvo un incremento de 57,4%.

¿Qué pasará desde abril?

"En abril esperamos una inflación de 5,5% lo que sigue siendo alta y en junio habrá un aumento de tarifas de vuelta. En los próximos meses no va a bajar mucho , quizás en el tercer trimestre recién pero va a depender de lo que pase con los precios de la energía", señaló Menescaldi.

"Aun con una desaceleración de la inflación a niveles de 4% mensual en los próximos meses, la inflación de diciembre llegaría a 65% anual . La dificultad es que esta desaceleración deberá darse en un contexto de suba de tarifas, tipo de cambio y escenario internacional complejo", dijeron desde LCG.

Para 2022 las proyecciones optimistas esperan una inflación de 60%, pero para la mayoría se va a ubicar en 65%.