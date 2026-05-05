La Copa Mundial de Fútbol de 1994 representa un evento significativo en la historia del deporte, donde se combinaron la pasión por el fútbol y la competitividad internacional. Este torneo, que se desarrolló en Estados Unidos, dejó una huella perdurable. Previo al torneo, Brasil era considerado uno de los favoritos, respaldado por una rica tradición futbolística. Este Mundial no solo marcó un hito en la historia del fútbol, sino que también amplió el interés y la popularidad del deporte en el territorio estadounidense. La final del Mundial de 1994 fue un encuentro épico celebrado en el Estadio Rose Bowl de Pasadena. Brasil e Italia se enfrentaron en una batalla táctica que llevó el partido a la prórroga tras un tiempo regular sin goles. Ambos equipos fallaron oportunidades claras en un clima de intensa tensión. Brasil se impuso en la tanda de penales, asegurando su cuarto título mundial. El desenlace del partido pendió de un hilo hasta que Roberto Baggio, de Italia, erró el penal decisivo. Este triunfo quedará grabado en la memoria de los hinchas y evidenció la pasión global por el fútbol. Durante la Copa Mundial, varios jugadores sobresalieron con actuaciones memorables. Destacaron el brasileño Romário y el búlgaro Hristo Stoichkov, quienes anotaron 5 goles. Romário fue clave para el tetracampeonato brasileño, mientras Stoichkov llevó a su selección a semifinales. Oleg Salenko, jugador ruso, se convirtió en el máximo anotador del torneo con 6 goles, incluyendo una memorable actuación en la que marcó 5. El italiano Roberto Baggio, a pesar de errar un penal decisivo en la final, también dejó una huella contundente en la historia del evento. Este mundial marcó un hito al ser la primera vez que USA organizó el torneo, generando dudas por su escasa tradición futbolística. El torneo atrajo a más de 3.5 millones de espectadores, estableciendo récords de asistencia y recaudación. En este torneo, Oleg Salenko, de Rusia, hizo historia al anotar 6 goles, convirtiéndose en el máximo goleador. Además, Roger Milla, de Kamerun, a sus 42 años, se destacó como el jugador más veterano en marcar un gol en un Mundial.