El dólar cotiza a 17.48 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.53 pesos y un mínimo de 17.49 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.53%, pero en el último año cayó 8.95%, señalando una tendencia anual a la baja. El dólar tuvo un comportamiento errático: dos alzas iniciales, luego dos bajas, después dos alzas y finalmente alternó baja, alza y baja, con volatilidad y sin una tendencia clara. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.20%. Hoy, la cotización del dólar presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor con respecto a los días anteriores. Este comportamiento sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda. En consecuencia, la tendencia positiva podría estar favorecida por factores económicos favorables o decisiones políticas que estimulen una mayor demanda por el dólar en el corto plazo. Este aumento en la cotización puede reflejar una recuperación en la economía o un cambio en las expectativas del mercado. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.